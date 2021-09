Klientów czekają utrudnienia. Na liście największy bank w Polsce

PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz Alior Bank - to tylko niektóre banki, które w najbliższych dniach zaplanowały prace serwisowe. Klienci muszą się przygotować na utrudnienia między innymi w dostępie do konta.

PKO BP

Santander Bank Polska

W nocy z piątku na sobotę od godz. 0.00 do 3.00 klienci Santander Bank Polska nie zalogują się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. W tym czasie niedostępny będzie też Blik. Jednocześnie zapewniono, że działać będą bankomaty i płatności kartami.

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę od godz. 23.30 do 6.00 nie będzie można skorzystać z Blika, przelewów natychmiastowych, Kantoru Santander i Przelewu24. Ponadto, w godzinach 0.00-3.30, będą utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów. "Płatności kartami będą działały" - zapewnili przedstawiciele Santander Bank Polska.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zapowiedział prace serwisowe w nocy z wtorku na środę od godz. 0.00 do godz. 1.00. W tym czasie - jak przekazano w komunikacie - utrudnione będą płatności kartami w internecie, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS.

Alior Bank

W sobotę od godz. 23.00 do 8.00 w niedzielę czasowo niedostępne będą systemy Alior Online i Alior Mobile. Powodem są zaplanowane prace serwisowe.

Bank BPS

W piątek od godz. 20.00 do soboty do godz. 6.00 z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS w systemie bankowości elektronicznej mogą wystąpić utrudnienia w realizacji przelewów oraz wykonywania operacji kartami.

Bank Pocztowy

W piątek od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 23.00 mogą wystąpić problemy ze składaniem wniosków. Powodem będą wykonywane w tym czasie prace techniczne.

Nest Bank

W sobotę od godz. 6.00 do godz. 19.00 bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń. Oznacza to, że zlecenia (np. zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac. W tym czasie niedostępny będzie też Blik, nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. Ponadto nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa oraz niedostępne będą płatności za zakupy internetowe.