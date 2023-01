PKN Orlen zapowiada aktualizację strategii po fuzji z Lotosem i PGNiG

PKN Orlen wstępnie zakładał, że synergie wynikające z fuzji z Lotosem i PGNiG sięgną co najmniej 10 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Dyrektor wykonawczy Orlenu ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński powiedział, że za ponad miesiąc przedstawi zapowiadaną aktualizację strategii tej fuzji. - Jesteśmy w dialogu ze stroną saudyjską na temat dużej inwestycji petrochemicznej w Gdańsku - dodał Daniel Obajtek, prezes Orlenu .

Inwestycje w nowych obszarach

- Takie były wstępne szacunki. To się może zmienić. Szukamy synergii z core biznesu, ale też zarządczych i kosztowych - powiedział dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Orlenu.

Nowy rok, nowe ceny na stacjach

Hurtowe ceny paliw w PKN Orlen w pierwszych dniach nowego roku gwałtownie spadły. W efekcie - mimo podwyżki stawki VAT na paliwa silnikowe z 8 do 23 proc. - na stacjach obserwujemy ceny benzyny i oleju napędowego na poziomach z ostatnich tygodni.

W poniedziałek w odpowiedzi na pytania TVN24 Orlen wyjaśniał, że "to, że ceny paliw z dniem 1 stycznia na stacjach Orlenu nie uległy zmianie, mimo wzrostu VAT-u i akcyzy, jest zgodne z polityką PKN Orlen polegającą na tym by, na ile jest to możliwe, unikać szoków cenowych".