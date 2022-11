Wyraźny wzrost udziałów Skarbu Państwa w Orlenie

PKN ORLEN poinformował w poniedziałek wieczorem, że do spółki wpłynęło zawiadomienie od Skarbu Państwa o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN Orlen - z 31,14 proc. do 49,90 proc.

Jak wskazano, przed zmianą Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, posiadał 195 092 264 akcje płockiego koncernu, co uprawniało do 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,14 proc. ogólnej liczby głosów. Aktualnie Skarb Państwa posiada 579 310 083 akcje, co uprawnia do wykonywania 579 310 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stanowi to 49,90 proc. ogólnej liczby głosów.