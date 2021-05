Orlen zainwestuje 13,5 miliarda złotych. "To największa petrochemiczna inwestycja w Europie"

Budowa kompleksu Olefin III w Płocku to największa inwestycja petrochemiczna w Europie -powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Kompleks o wartości około 13,5 miliarda złotych jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Jego ukończenie zaplanowano do końca 2024 roku, a uruchomienie w 2025 roku.

W poniedziałek PKN Orlen podpisał umowę o współpracy w celu finalizacji negocjacji obejmujących budowę Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) z preferowanymi oferentami, spółkami: koreańską Hyundai Engineering oraz hiszpańską Técnicas Reunidas. Jak podał płocki koncern, utworzona została spółka celowa Orlen Olefiny, która według planu będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji.

"Kiedyś tradycyjne paliwa przejdą do historii"

- Dziś mamy dzień największej inwestycji XXI wieku w Europie. Na tę chwilę jest to największa petrochemiczna inwestycja w Europie, budowa Olefin, budowa nowoczesnej polskiej, podkreślam - polskiej petrochemii, która zbilansuje import i zapewni nam bezpieczeństwo w wielu branżach, petrochemii, która zapewni nam stabilność, ale również stabilność cenową - powiedział prezes PKN Orlen podczas konferencji prasowej w Płocku.

Jak oznajmił Obajtek, budowa kompleksu Olefin III pochłonie ok. 13,5 mld zł, przy czym będzie generowała ok. 165 mln podatków, a zysk operacyjny roczny z tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 1 mld zł. - Takich inwestycji nam trzeba, by rozwijać i wzmacniać polską gospodarkę – podkreślił prezes PKN Orlen. Zapowiedział, że na terenie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie, obejmującym 100 ha, będzie pracowało ok. 10 tys. osób, w tym także z wielu krajowych podmiotów.

Jak podkreślił Obajtek, spółka ta i jej grupa kapitałowa rozwija się nie tylko w zakresie produkcji paliw, ale bardzo mocno stawia na detal, na aktywa za granicą, a także na energetykę. - Koncern patrzy również bardzo daleko w przyszłość. Nie będzie przyszłości, jeżeli nie będziemy rozwijać polskiej, nowoczesnej petrochemii – powiedział prezes PKN Orlen.

Ocenił przy tym, iż "każdej silnej gospodarki, drugą gałęzią jest nowoczesna petrochemia". Zwrócił uwagę, że nowoczesna petrochemia otacza nas wszędzie, w tworzywach, w motoryzacji, w przemyśle budowlanym, rolnictwie, w branżach spożywczej czy farmaceutycznej. - Kiedyś tradycyjne paliwa przejdą do historii i trzeba będzie przerabiać ropę właśnie na petrochemię - wskazał.

"Ta inwestycja będzie nowoczesna"

Prezes PKN Orlen przypomniał, iż w ostatnim czasie płocki koncern otworzył w Płocku innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Jak zauważył, "ta baza badawczo-rozwojowa jest potrzebna między innymi by rozwijać dalsze łańcuchy petrochemiczne", także by zabezpieczać klientów, rynek, by ceny zarówno w rafinerii, jak i petrochemii były stabilne. - Ta inwestycja będzie nowoczesna, będzie mniej emisyjna - zapowiedział Obajtek, odnosząc się do budowy kompleksu Olefin III. Dodał, iż jedna tona produktu będzie tam emitowała mniej CO2 o 30 proc.

- Ale również ta inwestycja zapina taką firmę, jak Lotos, w łańcuch petrochemiczny. Właśnie dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na akwizycję Grupy Lotos - wyjaśnił szef PKN Orlen. Wspomniał zarazem, iż Grupa Lotos ma aktualnie "jeden filar swojej działalności - to jest branża rafineryjna". - My zepniemy Lotos w petrochemię i Lotos będzie do tej instalacji produkował wkład - dodał Obajtek, mówiąc o efektach budowy Olefin III. Jak dodał, formuła włączenia Grupy Lotos w segment petrochemii przyszłego, zintegrowanego koncernu to duża szansa dla tej spółki.

"Jesteście państwo na dobrej drodze"

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił, że budowa przez PKN Orlen kompleksu Olefin III to wielkie wydarzenie, nie tylko dla tej spółki i przemysłu petrochemicznego, ale także dla Polski. Dodał, iż inwestycje takie "budują naszą gospodarczą przyszłość, które będą przekładają się, i już się przekładają na życie wszystkich Polaków". Podkreślił, że właśnie poprzez inwestycje nasz kraj będzie mógł znacznie szybciej wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego i dużo szybciej podnosić poziom życia obywateli.

Sasin wskazał jednocześnie, że budowa Olefin III "wzmocni Orlen, również po tej stronie dochodów, wypracowanego zysku". - To jest rzeczywiście coś, co napawa optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość i ekonomiczną moc Orlenu – dodał. Ocenił, iż inwestycja ta sprawia, że multienergetyczny koncern, czyli powiększony o PGNiG i Grupę Lotos, będzie koncernem energetyczno-chemicznym. Podkreślił, że będzie to "taki koncern, który w tym zmieniającym się świecie, w czasach transformacji energetycznej, wprowadzania nowych paliw, nowych źródeł energii, nie będzie koncernem przezywającym kryzys".

Jacek Sasin przeczytał też list napisany z tej okazji przez prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził iż Polska oczekuje, by Orlen stał się najpotężniejszym biznesowym liderem zrównoważonej transformacji co najmniej w Europie Środkowej. - Jesteście państwo na dobrej drodze i kroczycie nią pewnie, ale pragniemy jeszcze więcej. Chcemy, aby Orlen jak najszybciej stał się najpotężniejszym biznesowym liderem zrównoważonej transformacji - chciałoby się powiedzieć - co najmniej w Europie Środkowej i tego od państwa oczekuje Polska i miliony Polek i Polaków - zaznaczył wicepremier.

"Ma istotne znaczenie"

Prezes Hyundai Engineering Chang Hag Kim wspomniał, że cały proces negocjacji kontraktu, dotyczącego Olefin III, ze względu na pandemię koronawirusa, prowadzony był w formie wideokonferencji. - To ogromny zaszczyt być wybranym jako preferowany oferent do realizacji projektu - oświadczył. Ocenił zarazem, że inwestycja "z pewnością przyczyni się do wzrostu gospodarczego Polski". Dodał, iż budowa kompleksu instalacji "ma istotne znaczenie, gdyż spowoduje, że Polska umocni swoją pozycję na rynku petrochemicznym, a przede wszystkim stworzy wiele miejsc pracy". - Obiecujemy dołożyć najwyższą staranność w trakcie całego procesu wykonania projektu - zapewnił Chang Hag Kim.

Prezes Técnicas Reunidas Juan Llado przekazał, że zespoły obu firm, które będą realizowały projekt Olefin III, w tym dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie, przeprowadzą się do Płocka na czas trwania inwestycji. - Będziemy mieli tutaj od samego początku naszą bazę - zapowiedział. I dodał: - Musimy wykonać ten projekt na poziomie światowym. Obiecuję, że na takim właśnie poziomie stworzymy ten projekt - zadeklarował Juan Llado.

Jak zapowiedział PKN Orlen, budowa kompleksu Olefin III w jego głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 r., a jego uruchomienie planowane jest na początek 2025 r. Kompleks powstanie na działce spółki położonej na terenie sąsiadującej z miastem gminy Stara Biała. Jak powiedział Obajtek, na terenie inwestycji będzie pracowało około 10 tys. osób.

Autor:red.

Źródło: PAP