Wzrost PKB wyhamował. Najnowsze szacunki

W analogicznym okresie ubiegłego roku PKB wzrosło o 3,2 proc. Realne PKB wyrównane sezonowo zwiększył się o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. - przekazał GUS.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. PKB Polski wzrósł o 3,6 proc. rdr. Pełne dane o PKB w I kw. 2026 r. GUS poda 1 czerwca.

Komentarze analityków

Analitycy Pekao zwracają uwagę na "hamowanie PKB". Zauważyli, że w tych danych "nie ma jeszcze efektów wojny w Zatoce".

"Hamowanie wzrostu PKB na początku roku to przede wszystkim kwestia wywołanej przez ostrą zimę słabości inwestycji. W kolejnych kwartałach trzeba się spodziewać wzrostu zbliżonego do 3,5proc." - stwierdzili. Dodali, że w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się "ostrzejszego hamowania" nawet do 2,7 proc.

* - tak naprawdę, to nie zaczęło się. Tu nie ma jeszcze efektów wojny w Zatoce. Hamowanie wzrostu PKB na początku roku to przede wszystkim kwestia wywołanej przez ostrą zimę słabości inwestycji. W kolejnych kwartałach… pic.twitter.com/lxuTnDLZkC — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 14, 2026

"Spowolnienie wynikało głównie z ekstremalnych mrozów, które w styczniu i lutym ograniczyły aktywność w budownictwie, przemyśle i usługach. W dalszej części roku kluczowym wyzwaniem staje się wzrost cen surowców, szczególnie paliw, co czasowo osłabi popyt konsumpcyjny i potencjał produkcyjny gospodarki. Gospodarstwa domowe dysponują jednak oszczędnościami, które umożliwią im stabilizację konsumpcji w okresie szoku, a przedsiębiorstwa nie raz udowodniły, że radzą sobie w trudnych warunkach" - stwierdzają eksperci PKO.

Równocześnie podtrzymali prognozę całorocznego wzrostu PKB na poziomie ok. 3,5 proc.

PKB w 1q26 wzrósł o 3,4% r/r, zgodnie z naszą prognozą (kons.: 3,6% r/r, PKOe: 3,4% r/r) wobec wzrostu o 4,1% r/r w 4q25. Spowolnienie wynikało głównie z ekstremalnych mrozów, które w styczniu i lutym ograniczyły aktywność w budownictwie, przemyśle i usługach. W dalszej części… pic.twitter.com/kZjypqaSsE — PKO Research (@PKO_Research) May 14, 2026

"Gospodarka utrzymuje solidne tempo pomimo szoków geopolitycznych oraz słabej koniunktury w strefie euro" - oceniają analitycy ING. "Liczymy na inwestycje z KPO, które ruszają. Ryzykiem w dół wzrost cen paliw i reakcja konsumentów" - dodają.

Wzrost PKB w Polsce przyhamował w 1kw26 do 3,4%r/r z 4,1%r/r w 4kw25, ale gospodarka utrzymuje solidne tempo pomimo szoków geopolitycznych oraz słabej koniunktury w strefie euro. W całym 2026 widzimy wzrost PKB w tempie 3,4%. Liczymy na inwestycje z KPO, które ruszają. Ryzykiem w… pic.twitter.com/EmDCQZSbvU — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) May 14, 2026

Eksperci mBanku ocenili natomiast, że szacunek GUS oznacza "wyraźne hamowanie względem ostatniego kwartału 2025".

🇵🇱 Polska gospodarka w Q1 wzrosła o 3,4% r/r (zgodnie z naszą prognozą), choć apetyty były na nieco więcej. Oznacza to więc wyraźne hamowanie względem ostatniego kwartału 2025. Szczegóły poznamy 1 czerwca. — mBank Research (@mbank_research) May 14, 2026

