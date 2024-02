Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski w czwartym kwartale 2023 roku wzrósł o 1,0 procent rok do roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Teraz urząd poinformował także, że PKB Polski w 4 kw. 2023 r. nie zmienił się w ujęciu kwartał do kwartału, co również jest zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

PKB Polski w 4 kwartale 2023 - komentarze

Dodał też: "W I kw. tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do 2,2 proc. Pomoże odbicie wydatków konsumpcyjnych oraz niska baza z ubiegłego roku. Zobaczymy też wyraźne hamowanie inwestycji związane z przestojem w pracach samorządów dot. projektów finansowanych środkami spójności UE. Te pojawiają się cyklicznie na początku 7-letniej perspektywy. Wolniejsze będzie także tempo wzrostu nakładów wśród firm z uwagi na mniejsze zyski z działalności operacyjnej".

"Nie brakuje oznak, że koniunktura rusza z kopyta. Tempo wzrostu przyspieszające do 3 proc. w 2024 i przeszło 4 proc. w 2025 r. nie będzie skłaniać RPP do obniżek. Sprawi to, że złoty zachowa moc" - napisał w mediach społecznościowych Sawicki.