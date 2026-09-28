Z kraju Dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Nowa prognoza Oprac. Paulina Karpińska |

Andrzej Domański o wzroście polskiej gospodarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu PKB na rok 2026 z 3,3 proc. do 3,5 proc. w stosunku do czerwcowej prognozy, co odzwierciedla dobre wyniki za II kwartał 2026 r. oraz korekty w górę naszych prognoz dla Niemiec i strefy euro" - przekazała agencja Fitch w najnowszej rundzie prognostycznej.

Jak dodała, "inwestycje prawdopodobnie pozostaną kluczowym motorem wzrostu, ponieważ wydatki związane z KPO nabierają tempa przed zakończeniem programu w tym roku. Spodziewane spowolnienie wzrostu inwestycji po zakończeniu wydatków KPO jest głównym powodem, dla którego prognozujemy, że wzrost PKB spadnie w 2027 r. do wciąż solidnego poziomu 3,0 proc.".

Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost gospodarczy

Zdaniem Fitch rząd prawdopodobnie będzie nadal prowadził politykę wspierającą wzrost gospodarczy, nawet kosztem wyższego deficytu. Agencja ocenia, że większe działania na rzecz ograniczenia wydatków i poprawy stanu finansów publicznych mogą zostać przesunięte na okres po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Konsumpcja ma utrzymać się na wysokim poziomie i będzie wspierana przez silną ekspansję kredytową i napiętą sytuację na rynku pracy, która jednak zaczęła się w tym roku łagodzić (stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, zatrudnienie nieznacznie spadło, a wzrost płac realnych nadal ulegał spowolnieniu).

"Spodziewamy się, że trendy te będą nadal trwały, utrzymując wzrost konsumpcji poniżej poziomu z 2025 roku zarówno w 2026, jak i 2027 r." - dodano.

Prognoza inflacyjna

Agencja Fitch spodziewa się inflacji w Polsce na koniec 2026 r. na poziomie 3,7 proc., na koniec 2027 r. 3,0 proc., nie przewidując zmiany stóp przez RPP do końca br.

"Niedawny wzrost inflacji, napięcia na Bliskim Wschodzie oraz utrzymująca się wysoka inflacja w sektorze usług pozostawiają niewiele miejsca na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. (...) W przyszłym roku spodziewamy się jednej obniżki stóp o 25 pb. do poziomu 3,5 proc." - napisano.

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Agencja spodziewa się osłabienia złotego w kolejnych latach w związku z zawężaniem się różnic w stopach procentowych względem strefy euro i Stanów Zjednoczonych oraz obawami dotyczącymi sytuacji budżetowej Polski.

We wrześniu agencja Moody's obniżyła rating Polski do "A3" z poziomu "A2", ustanawiając dla oceny stabilną perspektywę. Tym samym rating Moody's zrównał się z ocenami kredytowymi Polski dwóch innych głównych agencji S&P i Fitch ("A-" wg ich metodologii), przy czym pierwsza z nich utrzymuje stabilną perspektywę, a druga negatywną.