Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Nowa prognoza

|
Warszawa wieżowce (PLUS)
Andrzej Domański o wzroście polskiej gospodarki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Agencja Fitch podniosła prognozy wzrostu polskiej gospodarki na najbliższe lata. Według ekonomistów tempo rozwoju kraju będzie nieco szybsze, niż wcześniej zakładano, a w przyszłym roku możliwa jest także dalsza obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

"Podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu PKB na rok 2026 z 3,3 proc. do 3,5 proc. w stosunku do czerwcowej prognozy, co odzwierciedla dobre wyniki za II kwartał 2026 r. oraz korekty w górę naszych prognoz dla Niemiec i strefy euro" - przekazała agencja Fitch w najnowszej rundzie prognostycznej.

Jak dodała, "inwestycje prawdopodobnie pozostaną kluczowym motorem wzrostu, ponieważ wydatki związane z KPO nabierają tempa przed zakończeniem programu w tym roku. Spodziewane spowolnienie wzrostu inwestycji po zakończeniu wydatków KPO jest głównym powodem, dla którego prognozujemy, że wzrost PKB spadnie w 2027 r. do wciąż solidnego poziomu 3,0 proc.".

"Stawia Polskę w niezwykle trudnym położeniu". PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia komisji
Dowiedz się więcej:

"Stawia Polskę w niezwykle trudnym położeniu". PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia komisji

Pieniądze

Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost gospodarczy

Zdaniem Fitch rząd prawdopodobnie będzie nadal prowadził politykę wspierającą wzrost gospodarczy, nawet kosztem wyższego deficytu. Agencja ocenia, że większe działania na rzecz ograniczenia wydatków i poprawy stanu finansów publicznych mogą zostać przesunięte na okres po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Konsumpcja ma utrzymać się na wysokim poziomie i będzie wspierana przez silną ekspansję kredytową i napiętą sytuację na rynku pracy, która jednak zaczęła się w tym roku łagodzić (stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, zatrudnienie nieznacznie spadło, a wzrost płac realnych nadal ulegał spowolnieniu).

"Spodziewamy się, że trendy te będą nadal trwały, utrzymując wzrost konsumpcji poniżej poziomu z 2025 roku zarówno w 2026, jak i 2027 r." - dodano.

Wyższe ceny, mniej zwolnień. Konsekwencje wzrostu płac
Dowiedz się więcej:

Wyższe ceny, mniej zwolnień. Konsekwencje wzrostu płac

Dla pracownika

Prognoza inflacyjna

Agencja Fitch spodziewa się inflacji w Polsce na koniec 2026 r. na poziomie 3,7 proc., na koniec 2027 r. 3,0 proc., nie przewidując zmiany stóp przez RPP do końca br.

"Niedawny wzrost inflacji, napięcia na Bliskim Wschodzie oraz utrzymująca się wysoka inflacja w sektorze usług pozostawiają niewiele miejsca na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. (...) W przyszłym roku spodziewamy się jednej obniżki stóp o 25 pb. do poziomu 3,5 proc." - napisano.

>>> Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu

Agencja spodziewa się osłabienia złotego w kolejnych latach w związku z zawężaniem się różnic w stopach procentowych względem strefy euro i Stanów Zjednoczonych oraz obawami dotyczącymi sytuacji budżetowej Polski.

We wrześniu agencja Moody's obniżyła rating Polski do "A3" z poziomu "A2", ustanawiając dla oceny stabilną perspektywę. Tym samym rating Moody's zrównał się z ocenami kredytowymi Polski dwóch innych głównych agencji S&P i Fitch ("A-" wg ich metodologii), przy czym pierwsza z nich utrzymuje stabilną perspektywę, a druga negatywną.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Prognozy gospodarczeGospodarkaprognozaInflacjaPKB Polski
Zobacz także:
Nvidia Hugging Face
Nvidia reaguje na ataki agentów AI. Nowe narzędzia mają zatrzymać je w izolacji
Tech
robotnik_shutterstock_86230687.jpg
Firmy miały uzgadniać przebieg przetargów. UOKiK reaguje
Z kraju
lotnisko bagaz podroz sen spi kobieta AdobeStock_810882294
Inflacja dopada hobby. Wolny czas kosztuje coraz więcej
Pieniądze
Xi Jinping i Donald Trump
Chiny ujawniają szczegóły porozumienia z USA. W grze handel wart miliardy
Ze świata
Lotnisko Heathrow
Heathrow miało zdążyć do 2035 roku. Teraz pada inny termin
Ze świata
Bill Gates
Gates apeluje. "Nie wystarczy odcięcie zasilania"
Tech
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy
Z kraju
Donald Trump
Trump powiedział "nie". Ropa mocno drożeje
Pieniądze
lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Enel-Med ujawnia skalę wycieku. Nowe informacje
Z kraju
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
Niebezpieczne zachowania sztucznej inteligencji. Problem może być ogromny
Tech
Luiz Inacio Lula da Silva
Prezydencki zakaz tuż przed wyborami. "To jest jak rak"
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii Europejskiej. Przedłużają umowę na gaz z Rosją
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska stała się fenomenem
Turystyka
Zamek Paiva - Aveiro - Portugalia - naganeva shutterstock_2472398443
Wyspa w cenie mieszkania. Nowy trend
Ze świata
Suvarnabhumi Airport
Chaos na lotnisku. Stan klęski żywiołowej w 50 dystryktach
Ze świata
Lider Huti - Abdul-Malik al-Huti - na billboardzie w Sanie
Był ich rzecznikiem, teraz ujawnia. To mają być kolejne cele rebeliantów
Ze świata
Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Rozmowy stały się agresywne". USA i Rosja dopięły swego
Tech
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Mają dość. Wielki protest po eksmisji 87-latki
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump i Xi Jinping
Pokłosie szczytu. "Absolutnie nie ostygnie"
Ze świata
Trump Obama
Obama chce "czerwonych linii". Trump nie będzie "w żaden sposób hamować"
Ze świata
Sam Altman
"Nieoczekiwane i niepokojące". Gigant się przyznaje
Tech
rachunki liczenie
Cisza przed burzą? Uwaga na rachunki za gaz i prąd
Łukasz Figielski
Protest kierowców w Portugalii. Utrudnienia na autostradzie A1
Blokowali główne trasy. Protest kierowców
Ze świata
tusk
Tusk przy Belwederze. "Czekamy"
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
To może być nowe mocarstwo jądrowe. "Bez wątpienia pójdziemy w jego ślady"
Ze świata
ebab bez chłodzenia zatrzymany w Czechach. Jeden transport miał polskie tablice
Kebab bez lodówki. Przechwycono setki kilogramów
Ze świata
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. "Odrzucił propozycję Iranu"
Ze świata
Chorwacja
Ile zniesie turystyczny "raj"? "Efekt chciwości"
Maja Piotrowska
Ludzie Warszawa
Rewolucja na rynku pracy dopiero nadchodzi. "Wtedy już nie będzie taryfy ulgowej"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica