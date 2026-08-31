Z kraju PKB Polski. Najnowsze dane o wzroście w drugim kwartale 2026 roku Oprac. Paulina Karpińska |

Adam Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych w 2026 roku Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w II kw. 2026 r. na poziomie 3,8 proc. rdr i 0,9 proc. kdk.

O tyle w II kwartale 2026 wzrosły inwestycje i konsumpcja

Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. 2026 r. wzrosły rok do roku o 8,4 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc., a popyt krajowy o 3,5 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,0 proc. rok do roku, inwestycje wzrosły o 7,7 proc., a popyt krajowy o 3,9 proc.

Komentarze ekonomistów

"Wzrost PKB w II kwartale przyspieszył do 3,9 proc. rok do roku z poziomu 3,5 proc. w I kwartale. To o 0,1 punkt procentowy silniej, niż wskazywał szacunek flash. Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja, ale coraz większe znaczenie dla wzrostu mają rozkręcające się inwestycje, które w II kwartale zwiększyły się o 8,4 proc. w ujęciu rocznym, najsilniej od końca 2023. W minionym kwartale zarówno eksport jak i import rosły w tempie dwucyfrowym, a saldo wymiany z zagranicą dodało 0,5 punktu procentowego do dynamiki PKB" - ocenili w serwisie X ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Jak dodali, "po stronie tworzenia PKB, zdecydowaną gwiazdą jest przemysł, którego wartość dodana zwiększyła się rok do roku o 6,5 proc. Zrewidowane dane potwierdzają bardzo dobrą kondycję gospodarki, jednak ze względu na czynniki bazowe, w kolejnych kwartałach wzrost może nieznacznie spowolnić – w całym 2026 prognozujemy go na poziomie 3,5 proc.".

Wzrost PKB w 2q26 przyspieszył do 3,9% r/r z 3,5% r/r w 1q26, o 0,1pp silniej, niż wskazywał szacunek flash. Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja, ale coraz większe znaczenie dla wzrostu mają rozkręcające się inwestycje, które w 2q26 zwiększyły się o 8,4% r/r, najsilniej… pic.twitter.com/GlZKRe1tl6 — PKO Research (@PKO_Research) August 31, 2026 Rozwiń

"Wzrost PKB w Q2 jednak 3,9 proc. zamiast 3,8 proc., napędzany w dużym stopniu przez inwestycje rosnące o 8,4 proc.. Nieco mocniej wyhamowała konsumpcja prywatna (z 3,3 do 2,8 proc.). Dodatni wkład do wzrostu miał też eksport netto (0,5 pp.), najwyższy wkład od końca 2023 roku" - skomentowali ekonomiści mBanku.

🇵🇱 Wzrost PKB w Q2 jednak 3,9% zamiast 3,8%, napędzany w dużym stopniu przez inwestycje rosnące o 8,4%. Nieco mocniej wyhamowała konsumpcja prywatna (z 3,3% do 2,8%). Dodatni wkład do wzrostu miał też eksport netto (0,5 pp.), najwyższy wkład od końca 2023 roku. pic.twitter.com/ny4dRCdwDg — mBank Research (@mbank_research) August 31, 2026 Rozwiń

"Wzrost PKB w II kwartale zrewidowany w górę do 3,9 z 3,8 proc. Wreszcie odpaliły inwestycje (8,4 proc. rok do roku). Dalsze hamowanie konsumpcji prywatnej (2,8 proc. vs. 3,3 proc. w I kwartale 20206). Wkład zmiany zapasów: +0,1pp. Eksport netto: +0,5pp. W drugim kwartale gospodarka odporna na konflikt na Bliskim Wschodzie" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Wzrost PKB w 2kw26 zrewidowany w górę do 3,9%r/r z 3,8%. Wreszcie odpaliły inwestycje (8,4%r/r). Dalsze hamowanie konsumpcji prywatnej (2,8%r/r vs. 3,3%r/r w 1kw26). Wkład zmiany zapasów: +0,1pp. Eksport netto: +0,5pp. W 2kw26 gospodarka odporna na konflikt na Bliskim Wschodzie. pic.twitter.com/iFBRjyE3kX — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) August 31, 2026 Rozwiń