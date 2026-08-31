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PKB Polski. Najnowsze dane o wzroście w drugim kwartale 2026 roku

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Warszawa wieżowce (PLUS)
Adam Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych w 2026 roku
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki. Produkt Krajowy Brutto Polski w II kwartale 2026 roku wzrósł o 3,9 procent w ujęciu rocznym, z kolei w ujęciu kwartalnym o 1 procent - to wstępny szacunek GUS. 

Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w II kw. 2026 r. na poziomie 3,8 proc. rdr i 0,9 proc. kdk.

O tyle w II kwartale 2026 wzrosły inwestycje i konsumpcja

Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. 2026 r. wzrosły rok do roku o 8,4 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc., a popyt krajowy o 3,5 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2026 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 3,0 proc. rok do roku, inwestycje wzrosły o 7,7 proc., a popyt krajowy o 3,9 proc.

Komentarze ekonomistów

"Wzrost PKB w II kwartale przyspieszył do 3,9 proc. rok do roku z poziomu 3,5 proc. w I kwartale. To o 0,1 punkt procentowy silniej, niż wskazywał szacunek flash. Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja, ale coraz większe znaczenie dla wzrostu mają rozkręcające się inwestycje, które w II kwartale zwiększyły się o 8,4 proc. w ujęciu rocznym, najsilniej od końca 2023. W minionym kwartale zarówno eksport jak i import rosły w tempie dwucyfrowym, a saldo wymiany z zagranicą dodało 0,5 punktu procentowego do dynamiki PKB" - ocenili w serwisie X ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Jak dodali, "po stronie tworzenia PKB, zdecydowaną gwiazdą jest przemysł, którego wartość dodana zwiększyła się rok do roku o 6,5 proc. Zrewidowane dane potwierdzają bardzo dobrą kondycję gospodarki, jednak ze względu na czynniki bazowe, w kolejnych kwartałach wzrost może nieznacznie spowolnić – w całym 2026 prognozujemy go na poziomie 3,5 proc.".

"Wzrost PKB w Q2 jednak 3,9 proc. zamiast 3,8 proc., napędzany w dużym stopniu przez inwestycje rosnące o 8,4 proc.. Nieco mocniej wyhamowała konsumpcja prywatna (z 3,3 do 2,8 proc.). Dodatni wkład do wzrostu miał też eksport netto (0,5 pp.), najwyższy wkład od końca 2023 roku" - skomentowali ekonomiści mBanku.

"Wzrost PKB w II kwartale zrewidowany w górę do 3,9 z 3,8 proc. Wreszcie odpaliły inwestycje (8,4 proc. rok do roku). Dalsze hamowanie konsumpcji prywatnej (2,8 proc. vs. 3,3 proc. w I kwartale 20206). Wkład zmiany zapasów: +0,1pp. Eksport netto: +0,5pp. W drugim kwartale gospodarka odporna na konflikt na Bliskim Wschodzie" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
GUSPKB
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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