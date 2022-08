Wielki bank zmienia prognozę wzrostu gospodarczego Polski

W związku z publikacją danych dotyczących wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej za drugi kwartał, ekonomiści Goldman Sachs podnieśli prognozę rocznego wzrostu w 2022 r. do 6,0 proc. dla Węgier (poprzednio: +5,4 proc.) i do 7,1 proc. dla Rumunii (poprzednio: +5,7 proc.). W przypadku Polski nastąpiła korekta prognoz w dół.

"Spodziewamy się zacieśnienia globalnych warunków finansowych"

"Jeśli chodzi o przyszłość, to spodziewamy się zacieśnienia globalnych warunków finansowych i spowolnienia popytu zewnętrznego, co z kolei wpłynie na niższą aktywność w drugiej połowie roku. Zanika pozytywny wpływ wynikający z normalizacji po pandemii, co prawdopodobnie również przyczyni się do spowolnienia wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej" - napisał Goldman Sachs w analizie.