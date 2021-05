Gowin: OECD zmienia prognozy dotyczące polskiej gospodarki

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podnosi prognozy wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) Polski do 3,7 procent w 2021 roku, a w 2022 roku do 4,7 procent - informuje wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wcześniej prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki zrewidowała Komisja Europejska.

Gowin przypomina, że wcześniej prognozy wzrostu podniosła Komisja Europejska. W pierwszej połowie maja KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku z 3,1 procent do 4 procent. KE przewiduje, że w 2022 roku PKB Polski wzrośnie o 5,4 procent.

Raport "Economic Outlook"

W swoim raporcie dotyczącym Polski OECD pisze, że "wzrost liczby zakażeń koronawirusem jesienią 2020 roku oraz wprowadzane w związku z tym restrykcje przyczyniły się do spadku produkcji pod koniec roku i w mniejszym stopniu w pierwszej połowie 2021 roku". Dodano, że "ponowny wzrost zakażeń w marcu i kontynuacja obostrzeń wpłynęły na aktywność ekonomiczną".

"Zakładany wzrost liczby zaszczepionych osób pozwoli na stopniowe znoszenie ograniczeń. Pozwoli to na odbicie się prywatnej konsumpcji oraz przyczyni się to do zmniejszenia oszczędności gospodarstw domowych, które są powyżej poziomów sprzed pandemii" - czytamy w raporcie.