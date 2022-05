O tyle urosła polska gospodarka w pierwszym kwartale. Szybki szacunek

Polska gospodarka w pierwszym kwartale 2022 roku urosła o 8,5 procent rok do roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. Dla porównania, w czwartym kwartale 2021 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 7,3 procent w ujęciu rocznym.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu PKB o 8 proc. rok do roku i 1,7 proc. kwartał do kwartału. O tym, że "w pierwszym kwartale wzrost PKB przyspieszył prawdopodobnie do 8 procent" mówił na początku maja podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.