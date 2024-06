"Konsumpcja w końcu wyrwała". Najnowsze dane o PKB

czytaj dalej

"Dzięki ekipie Mateusza Morawieckiego Szopa kupił sobie między innymi bmw za milion i siedem mieszkań w Warszawie za gotówkę" - podał Onet ujawniając sojusz Prawa i Sprawiedliwości z Pawłem Szopą, twórcą marki odzieżowej Red is Bad. Jak twierdzi portal, stworzono układ, który służył do wyprowadzania publicznych pieniędzy. Do tej sprawy odniósł się premier Donald Tusk. "Zadaniem Prokuratora Generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków 'kradzieży zgodnej z procedurami'" - napisał w serwisie X.