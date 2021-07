MFW podnosi prognozy dla polskiej gospodarki. Nowy raport

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zmienił prognozy dla polskiej gospodarki. Organizacja spodziewa się, że w tym roku produkt krajowy brutto naszego kraju wzrośnie o 4,6 procent, a w przyszłym - o 5,2 procent. Nie zmieniono prognozy wzrostu światowego PKB w 2021 r., który ma być na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniesiono do 4,9 proc. Według MFW, kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym.

PKB Polski

Na początku lipca Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku z 4 proc. do 4,8 proc. Jednocześnie KE obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2022 roku z 5,4 proc. do 5,2 proc.

"Rewizja w górę ścieżki PKB w 2021 r. jest wynikiem szybszej od założeń poprzedniej projekcji odbudowy krajowej aktywności gospodarczej w I kw. br. Dane te, wraz z relatywnie korzystnymi wynikami gospodarczymi za kwiecień i maj br., pomimo utrzymywania się w tym okresie trudnej sytuacji epidemicznej, wskazują na wyższy niż zakładano stopień dostosowania podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii" – napisano w lipcowym "Raporcie o inflacji".

Światowa gospodarka - prognozy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w lipcowej edycji World Economic Outlook.

Jak czytamy w raporcie to dostęp do szczepionek okazał się główną linią podziału, wzdłuż której globalne ożywienie dzieli się na dwa bloki: te, które mogą spodziewać się dalszej normalizacji aktywności jeszcze w tym roku (prawie wszystkie zaawansowane gospodarki) oraz te, które nadal będą musiały stawić czoła nawracającym infekcjom i rosnącej liczbie zgonów z powodu COVID-19. Jednak powrót do normalnego funkcjonowania nie jest zapewniony nawet w krajach, w których infekcje są obecnie bardzo niskie- napisano w projekcji.