Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 roku do 0,6 procent z 1,2 procent, a na 2024 rok zrewidował do 2,3 procent z 2,2 procent - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. MFW pozostawił bez zmian prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 rok na poziomie 3 procent, a na 2024 rok obniżył do 2,9 procent.

"Według naszych najnowszych prognoz globalny wzrost gospodarczy spowolni z 3,5 proc. w 2022 r. do 3 proc. w tym roku i 2,9 proc. w przyszłym roku, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego na 2024 r. w porównaniu z naszymi lipcowymi projekcjami. Jest to wynik znacznie poniżej średniej historycznej. Inflacja zasadnicza w dalszym ciągu spada – z 9,2 proc. w 2022 r. w ujęciu rdr, do 5,9 proc. w tym roku i 4,8 proc. w 2024 r. Prognozuje się, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, również będzie spadać, choć w bardziej stopniowy sposób niż inflacja ogółem, do 4,5 proc. w 2024 r." – napisano w raporcie MFW.

Globalny PKB - prognoza MFW

"W rezultacie projekcje coraz bardziej pokrywają się ze scenariuszem miękkiego lądowania, czyli obniżenia inflacji bez istotnego pogorszenia aktywności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prognozowany wzrost bezrobocia jest bardzo skromny, z 3,6 do 3,9 proc. w 2025 r. Pojawiają się jednak istotne rozbieżności. Spowolnienie jest bardziej widoczne w gospodarkach rozwiniętych niż w gospodarkach wschodzących i rozwijających się" – dodano.

Według MFW bilans ryzyk nadal jest skierowany w stronę przewagi czynników o charakterze negatywnym.

"Zagrożenia dla perspektyw są bardziej zrównoważone niż sześć miesięcy temu ze względu na rozwiązanie napięć w zakresie pułapów zadłużenia w USA oraz zdecydowane działania władz Szwajcarii i USA w celu powstrzymania zawirowań finansowych. Zmniejszyło się prawdopodobieństwo twardego lądowania, ale bilans zagrożeń dla światowego wzrostu gospodarczego pozostaje przechylony na stronę spadkową. Kryzys w sektorze nieruchomości w Chinach może się pogłębić, co będzie miało globalne skutki uboczne, szczególnie dla eksporterów towarów. W innych miejscach, krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły i mogą przyczynić się – wraz z zacieśnieniem rynków pracy – do utrzymywania się presji inflacyjnej bazowej, wymagającej wyższych stóp procentowych niż oczekiwano" – napisano w raporcie.

"Ceny towarów mogą stać się bardziej zmienne w związku z ponownymi napięciami geopolitycznymi i zakłóceniami związanymi ze zmianą klimatu. Od czerwca ceny ropy wzrosły o około 25 proc. w związku z przedłużającymi się cięciami dostaw z krajów OPEC+. Ceny żywności pozostają wysokie, a eskalacja wojny na Ukrainie może je jeszcze bardziej zakłócić, powodując poważne trudności dla wielu krajów o niskich dochodach. Stanowi to oczywiście poważne ryzyko dla strategii dezinflacji. Fragmentacja geoekonomiczna doprowadziła również do gwałtownego wzrostu rozproszenia cen towarów między regionami, w tym cen minerałów krytycznych dla gosp. Może to stwarzać poważne ryzyko makroekonomiczne w przyszłości, w tym dla transformacji klimatycznej" - dodano w projekcji.

PKB i inflacja w Polsce

Jak wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook, MFW obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 r. do 0,6 proc. z 1,2 proc., a na 2024 r. zrewidował do 2,3 proc. z 2,2 proc. W długim terminie potencjał wzrostu PKB Polski wynosi wg MFW ok. 3 proc.

MFW prognozuje średnioroczną inflację w Polsce w 2023 r. na 12,0 proc., a w 2024 r. na 6,4 proc.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski wg MFW wyniesie w 2023 r. 1,0 proc. PKB, a w 2024 r. zmniejszy się do 0,3 proc. PKB.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

"Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie wierzy w rychły spadek inflacji w Polsce. Inflacja w celu dopiero w 2028 (bez zmian ), ścieżka inflacji podniesiona względem kwietnia" - napisał w mediach społecznościowych ekonomista Marcin Czaplicki.

Miesiąc temu Komisja Europejska (KE) obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2023 rok z 0,7 procent na 0,5 procent. Jednocześnie utrzymała prognozę wzrostu PKB na 2024 rok – 2,7 procent.

