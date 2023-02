Polska gospodarka ostro zwolniła. "Najgorsze wyniki w Europie"

- Oczywiście jest to pewną konsekwencją tego, że bardzo szybko się rozwijała, i zwłaszcza 2022 rok był bardzo dobry. W pierwszym kwartale mieliśmy wzrost ponad 8-procentowy, chociaż oparty był na niestabilnych fundamentach, dlatego że wzrost gospodarczy był oparty o bardzo wysoką konsumpcję prywatną. To były nagromadzone oszczędności z czasów pandemii, a jednocześnie kumulowane były zapasy przez przedsiębiorców, trochę wyciągających wnioski z tego, jak w czasie pandemii były zerwane łańcuchy dostaw - tłumaczyła.

"To się przekłada również na cały rynek giełdowy"

- Kiedy budowaliśmy giełdę - odwołam się do okresu sprzed 30 lat - i budowaliśmy nasz rynek kapitałowy, chcieliśmy, żeby to był wzorcowo utworzony, od samych podstaw rynek, który przyciągnie inwestorów. Kapitał, który będzie przejrzysty, transparentny, który będzie hołdował temu, że wszyscy mają jednakowe prawo do informacji, jednakowy dostęp do informacji, że spółki giełdowe będą się dzieliły informacjami, które mają wpływ cenę. Dzięki temu zbudowaliśmy ogromne zaufanie do giełdy, przyciągnęliśmy kapitał, inwestycje portfelowe, zarówno krajowe i zagraniczne - wskazywała.