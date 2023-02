Polska gospodarka na hamulcu. "Fatalna dynamika kwartalna"

Produkt krajowy brutto (PKB) Polski w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł o 2,0 procent rok do roku. W ujęciu kwartalnym gospodarka skurczyła się o 2,4 procent - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, o których poinformowano we wtorek. Dla porównania w trzecim kwartale 2022 roku polska gospodarka urosła o 3,6 procent rok do roku.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał wzrost o 2,2 proc. rok do roku i spadek o 0,4 proc. kwartał do kwartału. GUS zaznaczył, że "dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 4 kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2023 r.".

Wcześniej GUS podał wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w całym 2022 roku. Z szacunku wynika, że polska gospodarka w ubiegłym roku wzrosła o 4,9 proc. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej wzrost naszej gospodarki w 2023 roku spowolni do 0,4 proc.

PKB Polski w czwartym kwartale 2022 - komentarze

Ekonomiści ING Banku Śląskiego napisali o dalszym schłodzeniu koniunktury. "Według szacunku flash w 4kw22 PKB spadł o 2,4 proc. kw/kw (po odsezonowaniu). Roczne tempo wzrostu obniżyło się do 2,0 proc. z 3,6 proc. r/r w 3kw22" - zwrócili uwagę. "W 2023 oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie 1 proc., po 4,9 proc. w 2022" - dodali ekonomiści.

Polski Instytut Ekonomiczny napisał, że wzrost PKB spowolnił w czwartym kwartale do 2,0 proc. "Podwyżki stóp procentowych ograniczyły wydatki konsumpcyjne. Spowolnienie w strefie euro to słabsze wyniki polskiego przemysłu. Perspektywy inwestycji są lepsze – wzrost cen energii zachęca firmy do nakładów na efektywność energetyczną" - ocenili analitycy think tanku.

Według PIE w pierwszym kwartale br. "czeka nas dołek koniunktury". "Polska gospodarka ma szanse uniknąć recesji – szacujemy, że wzrost spowolni do 0,4 proc. Obecnie obserwujemy poprawę sentymentu w gospodarkach europejskich. Indeks PMI odbił w Niemczech z 45,1 do 47,3, a w Polsce z 42,0 do 47,5 pkt." - zauważono.

W ocenie analityków "w dalszej części roku PKB będzie systematycznie odbijać". "Spodziewamy się, że w 2023 wzrośnie łącznie o ok. 1,4 proc. Nasza prognoza jest nieco wyższa od konsensusu rynkowego – ekonomiści ankietowani przez Focus Economics spodziewają się wzrostu o 0,9 proc." - czytamy we wpisie.

Dom maklerski XTB napisał o "fatalnej dynamice kwartalnej". "Fatalna dynamika kwartalna: -2,4 proc. k/k wobec oczekiwanych -0,4 proc. k/k. Polska gospodarka spowalnia ... co paradoksalnie jest pozytywną informacją dla rynków kapitałowych w myśl zasady 'im gorzej, tym lepiej'" - czytamy we wpisie na Twitterze.

