Wzrost polskiej gospodarki inny niż szacowano. Najnowsze dane

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego polska gospodarka zwiększyła się w 2019 roku o 4,5 procent rok do roku. Wcześniejsze szacunki wskazywały na wzrost Produktu Krajowego w Polsce w wysokości 4,1 procent.

Rewizja benchmarkowa

Według analityków Banku Pekao wyższy niż wcześniej szacowano wzrost PKB, to głównie efekt "przeszacowania w górę spożycia publicznego". "Jest to konsekwencja uwzględnienia pełniejszych danych rocznych oraz rewizji benchmarkowej" - napisali na Twitterze eksperci.

Jeśli chodzi o tzw. rewizję benchmarkową, to GUS w swoim raporcie wyjaśnił, że zmiana wynikała z tytułu: wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących źródeł danych, doskonalenia metod kompilacji danych, wdrożenia wytycznych zawartych w zaktualizowanym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt – MGDD).