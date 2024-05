Prognoza gospodarcza KE dla Polski

Prognoza KE dla UE

W 2025 r. PKB wzrośnie o 1,6 proc. w UE i o 1,4 proc. w strefie euro. Inflacja obliczana na podstawie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) ma spaść w całej Unii z 6,4 proc. w 2023 roku do 2,7 proc. w 2024 roku i do 2,2 proc. w 2025 roku. W strefie euro natomiast z 5,4 proc. w 2023 r. do 2,5 proc. w 2024 r. i do 2,1 proc. w 2025 r.