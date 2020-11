"Wychodzimy powoli na prostą". Najnowsze dane z polskiej gospodarki

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto wzrósł w trzecim kwartale o 7,7 procent, a rok do roku spadł o 1,6 procent. Podano też dane dotyczące inflacji w październiku.

Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2020 roku spadł o 1,6 proc. rok do roku wobec spadku o 8,4 proc. rok do roku w II kw. 2020 r. po korekcie - wynika z flash szacunku GUS. Kwartał do kwartały PKB w III kw. wzrósł o 7,7 proc.