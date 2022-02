Ile wyniesie PKB i inflacja w 2022 roku? Prognozy Komisji Europejskiej

czytaj dalej

Stopa referencyjna NBP, od której zależy rata kredytów hipotecznych, jest na najwyższym poziomie od 2013 roku. - Z całą pewnością, na 100 procent będę namawiał Radę Polityki Pieniężnej (...) do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną. Żeby kontynuować cykl w podobny sposób, jak to ma miejsce od pięciu miesięcy - zapowiedział na środowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. - Do 3,5 procent szkody gospodarce nie wyrządzimy wysokimi stopami - dodał.