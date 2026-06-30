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Polskie pizzerie w gronie najlepszych w Europie

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Pizza margherita
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Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dwie pizzerie z Polski trafiły do grona najlepszych pizzerii w Europie według tegorocznego rankingu "50 Top Pizza Europe". W zestawieniu wyróżniono także pięć innych lokali z Polski. Tytuł najlepszej pizzerii w Europie zdobyła londyńska Napoli on the Road.

Tegoroczny ranking najlepszych pizzerii na Starym Kontynencie ogłoszony został podczas gali w Madrycie. Tym razem zamiast top 50 organizatorzy uwzględnili 60 najlepszych pizzerii.

Tytuł najlepszej pizzerii w Europie po raz kolejny przypadł restauracji Napoli on the Road z Londynu. Drugie miejsce jak przed rokiem zajęła pizzeria Baldoria z Madrytu, a trzecie IMperfetto z Puteaux we Francji.

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W zestawieniu nie uwzględniono restauracji działających we Włoszech. Dla nich tworzony jest osobny ranking.

Polskie pizzerie w rankingu "50 Top Pizza Europe"

W "50 Top Pizza Europe" 2026 ponownie znalazły się dwie polskie pizzerie - Zielona Górka z Pabianic i warszawska Ciao a Tutti. Obie zresztą już od 4 lat regularnie notowane są w branżowym rankingu restauracji serwujących pizzę.

Zielona Górka została sklasyfikowana na 18. pozycji rankingu, tak jak przed rokiem. Z kolei Ciao a Tutti zajęła 33 pozycję w klasyfikacji.

Zielona Górka i Ciao a Tutti wśród najlepszych pizzerii
Zielona Górka i Ciao a Tutti wśród najlepszych pizzerii
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W kategorii Pizzerie Eccellenti czyli w grupie doskonałych pizzerii rekomendowanych przez przewodnik, znalazło się pięć kolejnych restauracji z Polski. Są to gdańska pizzeria Ostro. oraz warszawskie lokale: Mąka i Woda, PEZZO, Pizzaiolo i Spacca Napoli.

Zielona Górka i Ciao a Tutti w gronie najlepszych w Europie

- Od 11 lat pracujemy, a od 5 lat regularnie trafiamy do rankingu 50 Top Pizza i nie ukrywam, że to miłe wyróżnienie, chociaż do światowych rankingów trzeba mieć dystans. Dla mnie ważniejsze jest zadowolenie klientów - powiedział Jędrzej Lewandowski, współwłaściciel pabianickiej Zielonej Górki.

Dodał, że czuje wielka dumę z faktu, że w świecie pizzy zdominowanej do niedawna przez Włochów Polacy potrafią osiągnąć sukces.

- Sukces w świecie pizzy robi ze mnie większego patriotę. Możemy się chwalić za granicą, że Polacy potrafią zrobić włoską pizzę nie gorzej od Włochów - powiedział Lewandowski.

W styczniu ub. roku pabianicka restauracja została wybrana najlepszą pizzerią neapolitańską świata w rankingu stowarzyszenia – AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), które jest strażnikiem tradycji neapolitańskiej sztuki pieczenia pizzy. Znalazła się też na 94. pozycji światowego rankingu 50 Top Pizza World w roku 2025. Także Ciao a Tutti serwuje pizzę neapolitańską.

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Czym wyróżnia się pizza neapolitańska

Pizza neapolitańska (napoletana) to maksymalna prostota. Do jej wyrobu używa się tylko czterech składników: mąki pszennej, wody, soli oraz minimalnej ilości drożdży. Cały wyjątkowy smak, lekkość i aromat pochodzą z długiego (nawet do 48 godzin) procesu fermentacji i błyskawicznego wypieku. Pizza trafia do pieca opalanego drewnem (ok. 450 st. C) na 60-90 sekund.

- W świecie pizzy neapolitańskiej są dwa odłamy. My reprezentujemy ten bardziej nowoczesny. Bawimy się ciastem, miksujemy mąki, bardziej pompujemy ranty, czyli powodujemy to, że to ciasto bardziej fermentuje. Ortodoksi dopuszczają tylko do użytku określony rodzaj pomidora, mozzarelli a ciasto musi być właśnie zawsze to samo. Nawet są warunki dopuszczenia pieca do pizzy - powiedział PAP Michał Wesołowski, współwłaściciel warszawskiej pizzerii Ciao a Tutti.

Zaznaczył jednak, że chociaż twórcy rankingów cenią kreatywność w używaniu produktów lokalnych i sezonowych, to jednak w menu nie może zabraknąć tradycyjnej pizzy z włoskim serem i pomidorami z pól pod Wezuwiuszem.

- Im więcej polskich pizzerii dostrzeganych na świecie, tym lepiej. Mamy na tyle dobry rynek i na tyle mocną konkurencję, że uważam, że fajnie byłoby, gdyby do top 50 weszło więcej polskich pizzerii - powiedział Wesołowski.

Dodał, że polscy pizzajolo (kucharz zajmujący sie przygotowaniem ciasta i wypiekiem pizzy) mogą stać się specjalistami w pieczeniu pizzy, bo mają dużą wiedzę, świadomość tego, co robić z produktami - tymi tradycyjnymi i tymi lokalnymi - polskimi. Właścicieli restauracji dodatkowo motywują klienci, którzy mają znacznie wyższą świadomość w odbiorze pizzy niż kilka lat wcześniej.

Czym jest ranking "50 Top Pizza"?

50 Top Pizza to internetowy przewodnik uznawany za odpowiednik Przewodnika Michelin dla pizzerii. Jest aktualizowany co roku i zawiera najlepsze pizzerie we Włoszech (osobny ranking) i na świecie. Corocznie ogłaszany jest ranking najlepszych pizzerii na poszczególnych kontynentach oraz ranking światowy, który zostanie opublikowany podczas wrześniowej gali w Neapolu.

Przewodnik 50 Top Pizza nie ogranicza się wyłącznie do stylu neapolitańskiego. Jest to ranking otwarty na najróżniejsze style pizzy z całego świata, ale w czołówce zestawienia dominują pizzerie serwującą pizzę neapolitańską.

Ranking 50 Top Pizza zadebiutował w 2017 roku, kiedy sztuka wypieku tradycyjnej pizzy neapolitańskiej (pizzaiuolo) została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Inicjatorami tego prestiżowego dziś przewodnika jest trójka włoskich ekspertów kulinarnych: Barbara Guerra, Luciano Pignataro i Albert Sapere.

Inspektorzy odwiedzający pizzerie na całym świecie są anonimowi, ustawiają się w kolejce, jak zwykli klienci, obserwują pracę personelu i oceniają pizzerię jako całość.

Biorą pod uwagę nie tylko jakość pizzy i używanych produktów, ale tez serwis, życzliwość wobec gości, czystość (włącznie z toaletami), a także czas oczekiwania na realizację zamówienia.

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Źródło: PAP
Tagi:
pizzażywność
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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