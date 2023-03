Miliardy do zwrotu. "Ten rok będzie rekordowy"

Szacujemy, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - Z wyliczeń ministerstwa wynika, na podstawie wygenerowanych PIT-ów w usłudze Twój e-PIT, że ten rok będzie rekordowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę zwrotów, jak i ich kwotę - dodał Arkadiusz Jedynak, dyrektor w MF.

- Szacujemy, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników - osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 miliardów złotych - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej. Zauważyła, że w zeszłym roku kwota zwrotów wyniosła 10,5 mld zł.

Rzeczkowska podkreśliła, że przy składaniu e-PIT-u zwrot podatku można uzyskać "bardzo szybko, nawet w ciągu 10 dni". - Do tej pory - a jeszcze nie minął pełny miesiąc akcji rozliczeń - oddaliśmy ponad 2 miliardy złotych Polakom"

Ilu podatników otrzyma zwrot?

Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów przekazał, że "do tej pory rozliczyło się już prawie 6 milionów podatników. - Większość (...) korzysta z usługi Twój e-PIT, formy papierowe to w tej chwili niecałe 7 procent złożonych wszystkich deklaracji - powiedział.

Zaznaczył, że z wyliczeń ministerstwa wynika, na podstawie wygenerowanych PIT-ów w usłudze Twój e-PIT, czyli na podstawie PIT-11, że ten rok będzie rekordowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę zwrotów, jak i ich kwotę. - Na chwilę obecną udało nam się już zwrócić ponad 2 miliardy złotych przez pierwsze dwa tygodnie działania akcji PIT, i ten zwrot otrzymało ponad 2 miliony podatników - powiedział przedstawiciel MF.

Nowości w PIT za 2022 rok

Wyjaśnił, że w tegorocznych rozliczeniach są nowości "techniczne", jak podniesienie kwoty podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc., oraz nowe ulgi podatkowe. - Zmieniliśmy sposób deklaracji tego 1,5 procenta dla osób, które rozliczają się za pośrednictwem zakładów emerytalno-rentowych. Do tej pory wymagaliśmy od nich złożenia oświadczenia w formie PIT-u - OP każdorazowo co roku. Od tego roku tę organizację wystarczy wskazać raz i ona jest ważna do momentu, w którym podatnik nie zmieni lub nie odwoła swojego oświadczenia - powiedział. Przypomniał, że dotyczy to osób, które nie składają same za siebie PIT-ów rocznych. - Natomiast jeśli chodzi o kwestie typowo podatkowe, to mamy sporo ulg. Mamy nową ulgę dla rodzin posiadających minimum czwórkę dzieci, mamy ulgę dla pracujących seniorów, mamy ulgę na zakup i remont zabytków, mamy ulgę termomodernizacyjną, tak że ten katalog ulg jest dość szeroki - powiedział. - Zdecydowanie ulgą najpopularniejszą jest ulga na dzieci. Natomiast na drugie miejsce wysuwa się ulga termomodernizacyjna - dodał.

Rozliczenie bez ulgi dla klasy średniej

Zdaniem Arkadiusza Jedynaka korzystanie z usługi Twój e-PIT sprawia, że nie ma problemów z rozliczaniem, a każda deklaracja jest przeliczana pod kątem ulgi dla klasy średniej. - Każdy podatnik rozlicza się na podstawie obecnego stanu prawnego, czyli bez ulgi dla klasy średniej. Każda taka deklaracja jest przez nas przeliczana pod kątem czy ulga dla klasy średniej przy takim rozliczeniu, jaki podatnik złożył, nie byłaby korzystniejsza. Jeżeli jest taka sytuacja, że ulga byłaby korzystniejsza, to podatnik otrzyma od nas zawiadomienie, że ma nadpłatę wynikającą z zeznania podatkowego i ta kwota zostanie zwrócona - wyjaśnił. Takie postępowanie nie dotyczy jednak wszystkich pracowników, a tylko osób, w przypadku których zastosowanie takiej ulgi byłoby korzystniejsze. - Do tej pory przeliczyliśmy 4 miliony zeznań podatkowych i tylko w przypadku 100 tysięcy osób wystąpiła sytuacja, że ulga byłaby dla nich korzystniejsza. Kwoty zwrotu są różne od 4 groszy do 500 złotych - powiedział.

Zwrot nadpłaty podatków

Zapytany o terminy dotyczące zwrotu nadpłaty wyjaśnił, że organy podatkowe mają 3 miesiące na zwrot. W przypadku kiedy deklaracja była wypełniana elektronicznie to zwrot nastąpi w ciągu 45 dni. - Większość zwrotów realizujemy w 10 - 14 dni. Podatnik ma prawo do zapłaty podatku do 30 kwietnia. Jednak ze względu na fakt, że jest to dzień wolny od pracy, to ten termin przedłuża się na najbliższy dzień roboczy, czyli 2 maja powinniśmy wykonać przelew - wyjaśnił. W przypadku, kiedy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i sam nie złoży deklaracji podatkowej, to deklaracja, która oczekuje w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowana i przekazana do urzędu skarbowego jako obowiązująca. - A jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą to niezłożenie takiej deklaracji stanowi wykroczenie. Niezapłacenie podatku w terminie wiąże się z zapłaceniem odsetek - podsumował Jedynak.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP