Przelewy od fiskusa i dopłaty podatku. Ministerstwo podaje dane

Jak rozliczali się Polacy?

Dodał, że zdecydowana większość podatników rozliczyła się elektronicznie. Z danych zaprezentowanych przez MF wynika, że w ramach rozliczeń złożono ok. 20 mln deklaracji elektronicznych, z czego ok. 11,9 mln w usłudze Twój e-PIT i ok. 8 mln zł w ramach e-Deklaracji. Papierowych PIT-ów złożono ok. 1,3 mln. MF podało także, że 15,9 mln podatników rozliczyło się indywidualnie, z czego ok. 0,5 mln jako osoby wychowujące samotnie dziecko, zaś 4,1 mln osób dokonało rozliczenia wspólnego z małżonkiem. - Z 11,9 mln deklaracji złożonych w usłudze Twój e-PIT 7,3 mln deklaracji zostało zaakceptowanych przez podatników a 4,6 mln zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze. To jest dowód zaufania tych podatników do KAS , że rozliczenie podatku oddają w nasze ręce – powiedziała podczas konferencji dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w MF Katarzyna Prus-Malinowska.

"Rekordowe zwroty" podatków

MF wyliczyło, że średni zwrot z deklaracji wynosił 1 715,45 zł, zaś średni czas oczekiwania na zwrot to 19 dni. Najkrótszy zwrot trwał zaledwie dzień. Resort poinformował także, że 272 tys. podatników uzyskało zwrot podatku w ramach przeliczenia ich zobowiązań z wykorzystaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Tę procedurę przeprowadził resort, aby zadbać, że nikt nie straci na zmianach podatkowych wprowadzonych od 1 lipca 2022 r., kiedy ulga dla klasy średniej zniknęła z przepisów. Wartość tych zwrotów to 136 mln zł. Z kolei dopłaty podatku dotknęły 1,8 mln osób, które musiały wpłacić łącznie 11,2 mld zł na konta urzędów skarbowych. Urzędnicy MF podkreślili, że większość dopłacających podatek to osoby prowadzące działalność gospodarczą i że liczba dopłacających oraz kwota dopłat jest wyraźnie mniejsza niż np. w 2021 r., kiedy dopłacić musiało 4,9 mln osób a kwota wyniosła 14,9 mld zł. - Ze względu na zmiany podnieśliśmy z 1 do 1,5 procent odpis z podatku dla organizacji pożytku publicznego. To spowodowało znaczny wzrost kwot, jakie uzyskują te organizacje, do 1,5 miliarda złotych– powiedziała wiceminister finansów i wiceszefowa KAS Anna Chałupa. Zastrzegła, że jest to kwota zadeklarowana. Aby te środki zostały otrzymane przez organizację, musi ona do 30 czerwca do właściwego urzędu skarbowego zgłosić aktualny rachunek bankowy, zaś podatnik musi zapłacić do 30 czerwca 2023 r. w pełnej wysokości podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. Jednocześnie MF podało, że średnia kwota zadeklarowana na rzecz OPP to 242,84 zł, zaś najwyższa kwota zadeklarowana w deklaracji na rzecz OPP to 750 tys. zł.