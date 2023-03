PIT za 2022 rok. Ile osób już się rozliczyło?

Do tej pory 6 milionów podatników złożyło rozliczenie podatkowe za 2022 rok, 4 miliony Polaków zrobiło to za pośrednictwem systemu e-PIT - podał we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że już 2,5 miliona podatników dostało zwroty podatku, a ich łączna kwota to 4 miliardy złotych.