SMS-y o niedopłacie podatku. "Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność"

W czwartek Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała ostrzeżenie przed SMS-ami dotyczącymi nadpłaty lub niedopłaty PIT. Zwrócono uwagę, że KAS "nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty lub niedopłaty w podatku". "Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości SMS, które trafiają do podatników, a w treści wiadomości znajduje się link prowadzący rzekomo do konta urzędu skarbowego lub numer telefonu komórkowego, pod którym będzie można skontaktować się z (fałszywym) pracownikiem skarbówki" - podkreślono w komunikacie.