"Wystąpił nieoczekiwany błąd". Rozliczanie z fiskusem z problemami

W poniedziałek 15 lutego ruszyło składanie zeznań podatkowych za 2020 rok. Przygotowane przez fiskusa deklaracje zostały udostępnione na portalu podatki.gov.pl w ramach usługi Twój e-PIT. Nie wszyscy jednak mogą uzyskać dostęp do swoich PIT-ów. Wszystko przez kłopoty z logowaniem.

Część internautów, którzy próbują zalogować się do usługi Twój e-PIT, widzi jedynie białą stronę, inni otrzymują komunikat o "nieoczekiwanym błędzie".

Rusza Twój e-PIT

W ramach usługi Twój e-PIT wypełnione są zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.