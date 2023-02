Nowość w zwrotach podatku. "Wiele osób może być zaskoczonych"

Polski Ład wprowadził wiele zmian, które wpłyną na wysokość zwrotu podatku za ubiegły rok. - Wiele osób może być zaskoczonych kwotą do zwrotu lub do dopłaty - oceniła w komentarzu dla TVN24 Biznes Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Samborska stwierdziła, że przy tegorocznych rozliczeniach warto przyjąć koncepcję "ufam, ale sprawdzam".

Małgorzata Samborska przypomniała, że, choć na początku roku obowiązywały stawki podatkowe: 17 proc. i 32 proc., to całe dochody w zeznaniu rocznym będzie można opodatkować według stawek 12 proc. i 32 proc. Przepisy dotyczące nowej stawki weszły w życie od lipca minionego roku.

Zwrot podatku za 2022 rok może być zaskoczeniem

- Oznacza to, że wiele osób, więcej niż w latach ubiegłych, będzie miało prawo do zwrotu podatku po złożeniu zeznania rocznego. Wynika to z faktu, że zaliczki pobierane przez pracodawców były w pierwszych miesiącach naliczane według stawki 17 proc. Tak było w przypadku osób z wynagrodzeniem w poszczególnych miesiącach pierwszej połowy roku wyższym niż 12.800 zł brutto - tłumaczyła ekspertka.