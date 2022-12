Czy trzeba rozliczyć umorzoną część kredytu frankowego? Ministerstwo wyjaśnia

czytaj dalej

Wielka Brytania od soboty wprowadziła zmiany dla przewoźników z Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury ma uwagi do trybu przyjęcia nowych rozwiązań. Zdaniem szefa resortu Andrzeja Adamczyka brytyjski rząd nie powiadomił unijnych krajów z wyprzedzeniem o zmianach, co nie pozwoliło na dostosowanie do regulacji. Ministerstwo interweniuje w tej sprawie u władz brytyjskich.