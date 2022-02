Termin krótszy niż w przypadku innych deklaracji. Ostatni dzwonek na PIT-28

PIT-28. Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe?

Jeśli podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem chyba, że spełnia warunki do wspólnego rozliczenia i złożył tzw. zerowy PIT-28 co oznacza, że m.in. przez cały rok podatkowy nie osiągnął on przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniósł kosztów uzyskania przychodów.