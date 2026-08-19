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PIT 2027. Kto ma zapłacić mniej, kto więcej?

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Donald Tusk: podwyższymy próg podatkowy z 120 tys. zł do 130 tys. zł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: andagraf/Shutterstock
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Rząd zapowiedział wprowadzenie pośredniej, 24-procentowej stawki PIT oraz podniesienie progu dla stawki 12 procent do 130 tysięcy złotych. Szczegółowe wyliczenia na temat tego jak propozycje zmian w podatkach mogą przełożyć się na wynagrodzenia netto dla redakcji biznesowej tvn24.pl przygotował Piotr Juszczyk, doradca podatkowy serwisu InFakt.

- Rząd podnosi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadza stawkę PIT na poziomie 24 procent dla dochodów 130-150 tysięcy złotych - poinformował premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

- Zmiany, jakie proponujemy, one oczywiście oznaczają wielomiliardowe potrzeby. To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, żeby finansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować - powiedział premier.

Zmiany w podatkach: średniozarabiający nie zyskają nic

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, na które zgodzić musi się jeszcze parlament a potem prezydent, pierwszy próg podatkowy w ramach PIT zostanie podniesiony ze 120 do 130 tys. zł.

Dodatkowo, osoby, których dochody z wykonywanej pracy przekroczą 130 tys. zł nie wpadną od razu w stawkę 32 proc. Według nowelizacji kwota dochodów powyżej 130 tys. zł zostanie obłożona stawką 24 proc. Dopiero po przekroczeniu poziomu 150 tys. zł rocznie osoby płacące PIT wskoczą w stawkę 32 proc. a ściślej kwota dochodów powyżej 150 tys. zł zostanie objęta 32 proc. stawką PIT.

Premier wskazał, że zmiany podatkowe obejmą 3,5 mln podatników, w przyszłym roku liczba ta, z uwagi na wzrost wynagrodzeń nominalnych, ma wzrosnąć do około 4 mln.

Według wyliczeń doradcy podatkowego inFakt Piotra Juszczyka, przekazanych redakcji biznesowej tvn24.pl zmiany odczują osoby zarabiające od 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Wyliczenia dla miesięcznych zarobków od 11 tys. do 15 tys. zł brutto prezentują się następująco:

  • 11 tys. zł brutto miesięcznie - wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian i wyniesie około 7829 zł miesięcznie;
  • 12 tys. zł brutto miesięcznie - obecnie pracownik otrzymuje około 8489 zł netto, a po zmianach będzie to około 8510 zł. Miesięczna korzyść wyniesie zatem 21 zł, czyli około 252 zł rocznie;
  • 13 tys. zł brutto miesięcznie - pensja netto wzrośnie z około 8998 zł do 9176 zł miesięcznie. Pracownik zyska około 177 zł miesięcznie, a w skali roku około 2129 zł;
  • 14 tys. zł brutto miesięcznie - obecne wynagrodzenie netto wynosi około 9508 zł. Po wprowadzeniu nowych zasad wzrośnie do około 9754 zł. Oznacza to korzyść na poziomie 246 zł miesięcznie i około 2957 zł rocznie;
  • 15 tys. zł brutto miesięcznie - wynagrodzenie netto zwiększy się z około 10 017 zł do 10 317 zł miesięcznie. Podatnik zyska więc 300 zł miesięcznie, czyli około 3600 zł w skali roku.

Zmiany w PIT: maksymalny roczny uzysk to 3600 zł

- Dla pracownika na etacie oznacza to maksymalnie 300 złotych miesięcznie więcej na koncie, czyli 3 600 zł rocznie - pełną korzyść osiąga każdy zarabiający od około 14,8 tysiąca złotych brutto. Zmiana staje się odczuwalna od około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To rozwiązanie łagodzi najbardziej krytykowaną cechę obecnej skali, czyli skok stawki z 12 od razu na 32 procent, a dodatkowo częściowo koryguje zamrożony od 2022 roku próg - przekazał ekspert.

- Koszt dla budżetu szacuję na około 4,5–6 miliarda złotych rocznie, to więcej niż przy samej stawce pośredniej od 120 tysięcy, ale wciąż wyraźnie mniej niż podniesienie progu do 140 tysięcy złotych czy waloryzacja kwoty wolnej. Zabrakło jednak mechanizmu corocznej indeksacji progów, bez niego inflacja dalej będzie po cichu wpychać podatników w wyższe stawki - podsumował.

Kto za to ma zapłacić

Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów, wprowadzenie dodatkowego progu dochodowego i nowej stawki PIT ma być neutralne dla budżetu. Żeby pokryć wyrwę w dochodach skarbu państwa w wysokości 4,5 - 6 mld zł rocznie wzrosną stawki innych danin.

Wzrośnie stawka podatku CIT (podatek dochodowy płacony przez firmy) z 19 do 22 proc. Ale nie obejmie to wszystkich podmiotów gospodarczych a jedynie duże przedsiębiorstwa osiągające co najmniej 50 mln euro (ok. 216 mln zł) rocznego przychodu.

Zmniejszona zostanie znacząco liczba osób rozliczająca się ryczałtem PIT. Do tej pory z takiej możliwości mogli korzystać przedsiębiorcy osiągający do 2 mln euro rocznie (8,65 mln zł). Od 2027 roku możliwość rozliczania się z fiskusem ma zostać ograniczona do przedsiębiorców z dochodem do 1 mln euro rocznie (4,32 mln zł).

Dodatkowe wpływy z CIT i PIT od ryczałtowców mają zrównoważyć ubytek w dochodach fiskusa spowodowany zaproponowanymi zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PodatkiPIT
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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