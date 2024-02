Ważna zmiana dla wynajmujących mieszkania

Wynajem mieszkania - przychód i podatek

Podatek od najmu - jak się rozliczyć?

Co ważne, podatek od najmu płaci się co miesiąc lub co kwartał. "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczasz i wpłacasz co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony)" - tłumaczy resort.