Od kiedy można rozliczyć PIT za 2023 rok?

PIT 2024 - od kiedy można się rozliczyć z podatku?

Rozliczenia PIT za 2023 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Można to zrobić elektronicznie przez internet, na przykład korzystając z usługi Twój e-PIT, lub w formie papierowej.

"Zeznanie w formie papierowej możesz zanieść do urzędu skarbowego lub przesłać je do urzędu pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwróć uwagę, że zeznanie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej) przed upływem terminu na złożenie zeznania" - podano na stronie rządowej.

Podatki 2024 - jak można rozliczyć PIT?

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

- login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej; - danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;; - aplikacji mObywatel.