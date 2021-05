Rekordowa liczba zeznań podatkowych złożonych przez internet. "Ponad milion więcej niż w 2020 roku"

Niemal 20 milionów deklaracji podatkowych za 2020 rok zostało złożonych elektronicznie - podał resort finansów. Dodał, że jest to o ponad milion więcej niż w poprzednim roku.

Ministerstwo Finansów w czwartek opublikowało dane o liczbie elektronicznych deklaracji podatkowych za 2020 rok. - Statystyki potwierdzają rosnące zainteresowanie elektronicznymi rozliczeniami PIT i e-usługami resortu finansów. W bieżącym roku ponad 19,6 miliona deklaracji rocznych złożono przez Twój e-PIT i system e-Deklaracje. To o ponad milion więcej niż w 2020 roku, kiedy w tej formie otrzymaliśmy około 18,3 miliona zeznań - powiedział cytowany w komunikacie Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Od 18 do 107 lat

"Przydatna dla osób oczekujących na zwrot"

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że do e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już 26,3 mln razy. Złożyli 49,7 tys. różnych pism np. wniosków o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, zawiadomień ZAW-NR czy zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal). 1,3 mln razy wyświetlili szczegóły mandatu. Zrealizowali 48,9 tys. płatności online.

Jak przypomina resort finansów, dostęp do e-Urzędu Skarbowego jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez bankowość elektroniczną. Z kolei do usługi Twój e-PIT można zalogować się również danymi podatkowymi. W usłudze istnieje np. opcja korekty zeznania PIT, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie.

"To kolejne ułatwienie dla klientów"

- To kolejne ułatwienie dla klientów KAS, które ogranicza konieczność wizyty w urzędzie skarbowym. Dane, które mogą być aktualizowane poprzez złożenie zgłoszenia ZAP-3, są publikowane na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki nowej usłudze ma on bieżący dostęp do swoich danych i w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia nieaktualności, może sam dokonać aktualizacji - podkreśla cytowana w komunikacie wiceminister Rzeczkowska.