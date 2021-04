Ostatni dzwonek na PIT. "Można jeszcze uwzględnić brakujące odliczenia"

Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono ponad 5,4 miliona deklaracji - podał w czwartek resort finansów. Dodano, że do fiskusa wpłynęło ponad 14,2 miliona e-PIT-ów za 2020 rok. Przypomniano też, że zeznania można składać do 30 kwietnia 2021 roku.

Zeznania PIT można składać nie tylko przez usługę Twój e-PIT, ale też system e-Deklaracje lub w formie papierowej. - W usłudze Twój e-PIT złożono już ponad 5,4 miliona deklaracji co potwierdza, że to bardzo popularny sposób na rozliczenie PIT - przekazał cytowany w komunikacie resortu minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zachęcił osoby, dla których przygotowano zeznania roczne do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego PIT, zanim zostanie on automatycznie zaakceptowany. - W ten sposób można jeszcze uwzględnić brakujące odliczenia, zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, do której ma trafić 1 procent podatku - dodał.