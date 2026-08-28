Z kraju Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się" Oprac. Alicja Skiba |

Tusk: rząd nie planuje przedłużenia okresu bezpodatkowego Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jedna z uczestniczek w trakcie wydarzenia zapytała premiera o to, czy osoby młode mogą oczekiwać zmian w rozwiązaniu PIT-0 dla młodych.

- Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego - odpowiedział Tusk.

- Nie gniewajcie się, ale w czym sytuacja 26-latka, czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki. Powiedzcie tak szczerze - zwrócił się do publiczności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk do młodych: nie dajcie złym ludziom rządzić Polską TVN24

Premier o opodatkowaniu w Polsce

Jak dodał, "jeśli ktoś decyduje się wejść w życie zawodowe później, a nie wcześniej, np. nie od razu po studiach, albo przedłuża kształcenie, (...) to jest to ktoś dorosły i musi umieć kalkulować".

- Ma i tak pewien bonus, ten do 26 lat - zaznaczył. - Musi po prostu skalkulować swoją karierę, czy swoją pracę w taki sposób: wiem, że za rok, za dwa, (...) nie będę miał tego bonusu, więc muszę się do tego przygotować - stwierdził.

- Mówię o tym nie tylko dlatego, że w tym momencie nie znaleźlibyśmy na to w budżecie pieniędzy - podkreślił.

Premier wskazał, że w Polsce jest "naprawdę niskie opodatkowanie".

- Ktoś już zauważył, że bardzo trudno będzie utrzymać sytuację (w Polsce - red.), w której opieka socjalna jest szwedzka, a podatki irlandzkie. W tym jest trochę przesady, ale nie za dużo. Więc nie gniewajcie się, nie przewidujemy takiego projektu - powiedział Tusk.

PIT-0 dla młodych

Ulga podatkowa dla młodych polega na zwolnieniu z podatku PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego uzyskanych przez podatnika przed ukończeniem 26. roku życia - ale do wysokości 85 528 zł rocznie. Jeżeli zarobki przekroczą ten próg, to nadwyżka jest opodatkowana już według skali podatkowej. Ulgę wprowadzono za rządów Zjednoczonej Prawicy 1 sierpnia 2019 roku.