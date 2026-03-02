PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu"

Cezary Królak o reakcji rynkowej na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy, złota w górę Źródło: TVN24

"Czy zabraknie nam paliwa? Konflikt na Bliskim Wschodzie się zaostrza, ceny ropy rosną, rynki reagują nerwowo. To może szybko przełożyć się na sytuację na stacjach. A rząd? Cisza!" - napisało PiS na platformie X.

Orlen reaguje na wpis PiS

Dodało też grafikę z kolejką samochodów przed stacją paliw oraz tytułem: "Czy zabraknie paliwa?". Poniżej dopisano: "Polacy zaczynają się obawiać. Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Ceny ropy rosną. A rząd? Cisza".

Na ten wpis i grafikę odpowiedział Orlen. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu. A jest dopiero poniedziałek. Dla porządku: to całkowita nieprawda, nasze rafinerie pracują normalnie, dostawy surowca przebiegają bez zakłóceń, mamy zdywersyfikowane źródła dostaw" - napisało biuro prasowe koncernu.

Wcześniej Orlen informował, że obecnie nie widzi zagrożeń dla ciągłości dostaw paliw do Polski ani dla funkcjonowania rafinerii, ponieważ firma nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz. Firma zaznaczyła, że na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

Kontrolowana przez Iran Cieśnina Ormuz, łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, to kluczowy punkt na mapie światowego handlu. Po sobotnich atakach USA i Izraela, irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno wpływać do cieśniny; setki tankowców zostało unieruchomionych po obu jej stronach.

Przez cieśninę przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

O Grupie Orlen

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Orlen planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Jest notowany na GPW, a Skarb Państwa posiada 49,9 procent akcji.

