Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu"

orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Cezary Królak o reakcji rynkowej na konflikt na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy, złota w górę
Źródło: TVN24
Prawo i Sprawiedliwość napisało w mediach społecznościowych, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie "Polacy zaczynają się obawiać" o brak paliwa. Na ten wpis zareagowało biuro prasowe koncernu Orlen.

"Czy zabraknie nam paliwa? Konflikt na Bliskim Wschodzie się zaostrza, ceny ropy rosną, rynki reagują nerwowo. To może szybko przełożyć się na sytuację na stacjach. A rząd? Cisza!" - napisało PiS na platformie X.

Orlen reaguje na wpis PiS

Dodało też grafikę z kolejką samochodów przed stacją paliw oraz tytułem: "Czy zabraknie paliwa?". Poniżej dopisano: "Polacy zaczynają się obawiać. Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Ceny ropy rosną. A rząd? Cisza".

Na ten wpis i grafikę odpowiedział Orlen. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie w tym tygodniu. A jest dopiero poniedziałek. Dla porządku: to całkowita nieprawda, nasze rafinerie pracują normalnie, dostawy surowca przebiegają bez zakłóceń, mamy zdywersyfikowane źródła dostaw" - napisało biuro prasowe koncernu.

Wcześniej Orlen informował, że obecnie nie widzi zagrożeń dla ciągłości dostaw paliw do Polski ani dla funkcjonowania rafinerii, ponieważ firma nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz. Firma zaznaczyła, że na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

Ceny gazu poszybowały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceny gazu poszybowały

Rynki

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ali Chamenei
Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei
TVN24
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski
"Krater ma dwa metry głębokości", "życie przerywane alarmami". Relacje korespondentów TVN24
TVN24

Kontrolowana przez Iran Cieśnina Ormuz, łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim, to kluczowy punkt na mapie światowego handlu. Po sobotnich atakach USA i Izraela, irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno wpływać do cieśniny; setki tankowców zostało unieruchomionych po obu jej stronach.

Przez cieśninę przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowego transportu morskiego ropy naftowej i spora część transportu gazu ziemnego. To jedyna morska trasa dla ropy z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

O Grupie Orlen

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Orlen planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Jest notowany na GPW, a Skarb Państwa posiada 49,9 procent akcji.

OGLĄDAJ: Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
Donald Trump

Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
WYDANIE SPECJALNE

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćOrlenPaliwopaliwaCeny paliwRopa naftowa
Zobacz także:
Oman, Muscat
Oman z czwartym poziomem ostrzeżenia
Turystyka
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Ze świata
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Ze świata
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
Najnowsze
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Ze świata
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
warszawa shutterstock_2293177159
O tyle wzrosła polska gospodarka
Najnowsze
shutterstock_2371508757
Warszawski parkiet reaguje. Najpierw tąpnięcie, potem stabilizacja
Z kraju
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica