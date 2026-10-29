Z kraju PiS chce obniżki VAT na ogrzewanie. "Będziemy dalej nalegać" Oprac. Paulina Karpińska |

Przemysław Czarnek o brakach węgla na polskim rynku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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W poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o zwołanie jeszcze w tym tygodniu nadzwyczajnego posiedzenia izby w celu przyjęcia projektu ustawy "Tanie Ogrzewanie".

Odpowiedź marszałka Sejmu

Pytany o ten wniosek, Czarzasty powiedział tego samego dnia, że nie będzie zwoływał nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu "ze względu na to, że wymyślił to pan Błaszczak i myśli, że po prostu tak będzie". Marszałek dodał, że nie zna projektu PiS, zadeklarował, że "rzuci na niego okiem" we wtorek.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes PiS, Przemysław Czarnek, ocenił, że projekt ustawy "Tanie Ogrzewanie" "nie spotkał się z przychylnością" marszałka, który nie zarządził nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.

- Będziemy dalej nalegać, ażeby to zrobiono - zadeklarował wiceprezes PiS. - Będziemy nalegać, żeby Polacy (...) otrzymali pakiet, który spowoduje, że tylko na obniżce VAT-u na paliwa stałe i na energię elektryczną i na ciepło te koszty węgla zmniejszą się za tonę o 300 zł, (a za tonę - red.) pelletu (...) o 350 zł - mówił Czarnek.

Ocenił, że pozwoli to "przeciętnej rodzinie" zmniejszyć miesięczne koszty za energię elektryczną i ciepło o ok. 50-70 zł.

Dowiedz się więcej: PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia. Jest reakcja marszałka Sejmu

Pakiety "Tanie Ogrzewanie 1.0" i "Tanie Ogrzewanie 2.0"

Przedstawiony w poniedziałek przez PiS pakiet "Tanie Ogrzewanie 1.0" zakłada obniżenie wynoszącej obecnie 23 proc. stawki VAT na paliwa grzewcze i energię. Nowa stawka miałaby wynosić 8 proc. w przypadku paliw stałych i 5 proc. w przypadku energii elektrycznej i ciepła.

Podczas czwartkowej konferencji Czarnek przybliżył także szczegóły przygotowanego przez PiS pakietu "Tanie Ogrzewanie 2.0", adresowanego - jak wskazał - do mikro i małych przedsiębiorców.

- Ceny energii elektrycznej tylko po zmianie czasu rosną na giełdzie o 200 proc., ceny oleju grzewczego, opałowego wzrosły o 90 proc., ceny węgla wzrosły o 30 proc. i rosną (...), ceny pelletu wzrosły o 65 proc. - wymieniał Czarnek.

Dodał, że są to "gigantyczne koszty", które spowodują, że przedsiębiorcom nie będzie się opłacać produkcja czy wykonywanie usług. To zaś - jak mówił - poskutkuje koniecznością zamykania przedsiębiorstw, zwolnieniami i powiększaniem dziury budżetowej.

Propozycja zwrotu kosztów ogrzewania dla przedsiębiorców

Czarnek wskazał, że proponowany przez PiS pakiet zakłada, że państwo zwróci przedsiębiorcom zwiększone koszty ogrzewania - za paliwa grzewcze, a także energię elektryczną i gaz. Wskazał, że będzie to zwrot "do 10 proc. wzrostu kosztów tego ogrzewania w stosunku do roku bazowego, którym jest rok 2025-2026". Refundacja miałaby wynieść maksymalnie 50 tys. zł dla jednej firmy.

Wiceprezes PiS wskazał, że środki byłyby zwracane przedsiębiorcom "po zakończeniu okresu grzewczego, po wykazaniu kosztów paliw, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykazaniu różnicy pomiędzy rokiem obecnym a rokiem bazowym".

Zaznaczył również, że pakiet "Tanie Ogrzewanie 2.0" sprawi, iż 2 mln 350 tys. przedsiębiorców w Polsce będzie mogło czuć "przynajmniej jakąś pomoc ze strony państwa" i przetrwać nadchodzącą zimę.