PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia. Jest reakcja marszałka Sejmu
Z wnioskiem o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w tej sprawie zwrócił się do marszałka Sejmu szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Marszałek Sejmu o nadzwyczajnym posiedzeniu
Czarzasty pytany o to na briefingu w Bielsku-Białej odpowiedział, że "nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zawsze jest warto zwołać w momencie, kiedy nie jest zwoływane tylko po to, żeby podkreślić sprawę pana Błaszczaka".
Marszałek zaznaczył, że nie zna jeszcze projektu PiS "Tanie Ogrzewanie". Zadeklarował, że zapozna się z nim we wtorek.
- Po trzecie, jest normalne procedowanie takiego projektu. Projekty są opiniowane przez odpowiednie biura w Sejmie, jak i poddane pod konsultacje społeczne, które trwają miesiąc - wskazał.
- Nie blokuję - i nigdy nie miałem ochoty tego robić - projektów sejmowych, jeżeli chodzi o projekty klubów parlamentarnych. A oczywiście nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ze względu na to, że wymyślił to pan Błaszczak i myśli, że po prostu tak będzie, nie będę zwoływał. Sejm funkcjonuje spokojnie, rozsądnie. Najbliższe posiedzenie jest w przyszłym tygodniu. Na wszystko przyjdzie czas - podkreślił Czarzasty.
Marszałek wskazuje na projekt prezydenta
Czarzasty zasugerował również szefowi klubu PiS, aby porozmawiał z posłem Markiem Suskim, przewodniczącym sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Jak mówił, od ponad roku w komisji znajduje się prezydencki projekt dotyczący mrożenia cen energii.
- Może by pan zwrócił uwagę panu Suskiemu, żeby nie blokował projektów pana prezydenta Nawrockiego, bo rodzi to moje szczere oburzenie - mówił Czarzasty.
Dodał, że drugi projekt ws. cen energii złożony przez prezydenta nie zawierał źródła finansowania, w związku z czym nie otrzymał biegu, a ponieważ minęły trzy miesiące od jego złożenia, Sejm odrzucił wniosek o jego procedowanie.
PiS chce posiedzenia w tym tygodniu
W poniedziałek po południu Mariusz Błaszczak na platformie X napisał, że skierował do marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu, aby przyjąć projekt ustawy "Tanie Ogrzewanie".
"Skierowałem do Marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu, aby przyjąć projekt ustawy 'Tanie Ogrzewanie'" - napisał Błaszczak w mediach społecznościowych.
Zaznaczył, że projekt zakłada obniżenie - wynoszącej obecnie 23 proc. - stawki VAT na paliwa grzewcze i energię, a posłowie PiS chcą, by Sejm "zajął się nim jak najszybciej, tak aby przepisy weszły w życie przed 1 listopada".
Obniżka cen paliw i energii według PiS
Wcześniej w poniedziałek szczegóły projektu przedstawił na konferencji prasowej wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
- Proponujemy stawkę VAT na wszystkie paliwa stałe, na węgiel, na brykiet, na pelet - 8 procent - powiedział. Jego zdaniem dzięki temu "węgiel będzie tańszy, tak jak i brykiet, będzie tańszy od 250 do 300 złotych za tonę".
Ponadto projekt PiS zakłada 5-proc. stawkę VAT na energię elektryczną i ciepło. W opinii Czarnka da to oszczędności miesięczne w budżecie średniej rodziny do 70 zł.
- To jest pakiet tanie ogrzewanie 1.0, który trzeba włączyć już natychmiast(...), żeby uspokoić sytuację w polskich rodzinach, a także u mikroprzedsiębiorców - powiedział Czarnek.