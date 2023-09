Tak zmieniał się majątek zdymisjonowanego wiceministra

Na to, jak zmieniało się przez lata oświadczenie majątkowe Piotra Wawrzyka, zwrócił uwagę w mediach społecznościowych psycholog i socjolog, publicysta Łukasz Pawłowski. "Zaczynamy od 2019 - zero oszczędności, akcje na niespełna 5 tys. i kredyt na prawie 400 tys. na zakup mieszkania" - wskazał. Rzeczywiście, Wawrzyk w oświadczeniu za 2019 rok poinformował, że "nie posiada" środków pieniężnych w walucie polskiej ani w walucie obcej.

Majątek Piotra Wawrzyka

Według ostatniego dostępnego oświadczenia majątkowego, na koniec 2022 roku poseł Prawa i Sprawiedliwości miał 202 tys. zł oszczędności. Dla porównania na koniec 2021 roku było to 170 tys. zł. Wawrzykowi na koniec ubiegłego roku do spłaty pozostawało 208 997,03 zł kredytu hipotecznego. Takie informacje poseł przekazał 9 maja br. w korekcie oświadczenia. "Powyższe błędy wynikają z mojego niedopatrzenia, za co bardzo przepraszam" - napisał Wawrzyk. Pierwotnie były wiceminister informował bowiem, że ma 230 tys. zł oszczędności i do spłaty 317 440,03 zł kredytu hipotecznego.