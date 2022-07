Rzecznik rządu tłumaczy przyczynę dymisji Naimskiego: restrukturyzacja, rekonfiguracja

Piotr Naimski został odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. - W tej chwili mamy pewną zmianę, co do struktury funkcjonowania energetyki i wyłącznie z tego powodu doszło do zmiany na stanowisku - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller.

Piotr Naimski od listopada 2015 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Był zwolennikiem energetyki jądrowej. Naimski w środę wieczorem we wpisie na Facebooku poinformował o odwołaniu go ze stanowiska.

Rzecznik rządu Piotr Mueller podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany o powód odwołania Piotra Naimskiego.

Piotr Naimski zdymisjonowany

- W tej chwili mamy pewną zmianę, co do struktury funkcjonowania energetyki i wyłącznie z tego powodu doszło do zmiany na stanowisku, które zajmował do tej pory pan minister Naimski - powiedział Mueller.

- Pan minister Naimski jest w naszym środowisku jest niezwykle szanowanym ekspertem i jednocześnie osobą nie tylko, która ma odpowiedni szacunek, ale jednocześnie fizyczne, rzeczywiste dokonania w zakresie Baltic Pipe, infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego i dlatego też nie chcę wchodzić i nie będę wchodził w niuanse podejmowanych decyzji, co do struktury rządu - dodał.

Rzecznik prasowy PiS Radosław Fogiel wskazywał, że "ogromny zakres prac przygotowawczych, jeżeli chodzi o lokalizację i realizację projektu polskiej energetyki jądrowej, polskiej elektrowni nuklearnej, to jest również zasługa pana ministra Naimskiego".

- Ze strony partii i rządu należy skierować przede wszystkim podziękowania za dotychczasową pracę, ale czasami tak jest, że - tak samo jak w zakładach pracy - jest pewna restrukturyzacja, rekonfiguracja, jeżeli chodzi o strukturę zarządzania i wtedy dokonywane są zmiany personalne, one nie muszą wynikać z wad poszczególnych osób, tylko raczej z nowej formuły funkcjonowania - tłumaczył Mueller.

Czy były uwagi do pracy Piotra Naimskiego?

Rzecznik rządu podkreślał przy tym, że nikt nie mówi, że rządzący rezygnują "z pomocy pana ministra Naimskiego w innych obszarach, czy dalszej perspektywie". Dopytywany, czy to oznacza, że Piotr Naimski będzie nadal współpracował z rządem, odpowiedział, że "to już się okaże". - Jestem przekonany, że pan minister Naimski jako taki prawdziwy państwowiec z krwi i kości zawsze jest gotowy do tego, aby pomagać państwu polskiemu w tym obszarze - powiedział Piotr Mueller.

Rzecznik rządu był też pytany o to, czy były jakieś zarzuty do pracy Naimskiego w stosunku np. do energetyki jądrowej, fotowoltaiki czy kwestii węgla. - Jeżeli mamy jakiekolwiek uwagi, co do pracy ministrów w rządzie, to my je wyrażamy niepublicznie, ale w gronie rządowym, w gronie w którym sobie ufamy i przedstawiamy pewne uwagi do funkcjonowania. Nawet, jeżeli jakieś uwagi były, to siłą rzeczy nie będę ich komentował na zewnątrz, bo to nie jest nic, co pomaga w konstruktywnej dyskusji, tylko wywołuje emocje polityczne - wskazał Mueller.

