Premier o "jednym z najlepszych specjalistów", a opozycja o "koźle ofiarnym". Komentarze po dymisji

To szukanie kozła ofiarnego za kryzys energetyczny i element walki wewnątrz rządu - oceniają politycy opozycji, odnosząc się do dymisji Piotra Naimskiego. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podziękowali natomiast w mediach społecznościowych Piotrowi Naimskiemu za wkład na rzecz wzmocnienia suwerenności energetycznej Polski.

Naimski otrzymał w środę dymisję z funkcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Poinformował o tym w mediach społecznościowych . "Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i 'wszystko blokuję'" - napisał.

Piotr Naimski odwołany. Dziękują mu premier i minister klimatu

Jak napisał szef rządu, "Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki". " Baltic Pipe i wiele innych inwestycji tworzących architekturę bezpieczeństwa energetycznego Polski to jego dziedzictwo. Dziś kończy swoją misję w rządzie. Dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie" - czytamy we wpisie.

Komentarze opozycji. "Szukanie kozła ofiarnego"

- Fakt dymisji w mojej ocenie wynika z tego gigantycznego kryzysu energetycznego i ma związek z utratą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Myślę, że pan premier Morawiecki, widząc, co się dzieje, zaczyna wyciągać konsekwencje. Ktoś musi odpowiadać za to, że od lutego, choć rozpoczęła się wojna, nikt nie poczynił żadnych kroków, aby zamówić węgiel na rynkach światowych - powiedział w innej rozmowie poseł Wieczorek. - Być może to początek rozliczania się z tymi, którzy są odpowiedzialni za ten gigantyczny bałagan, który mamy - dodał.

"Przejaw walki wewnątrz"

Jego zdaniem dymisja Naimskiego to zapewne także przejaw "walki wewnętrznej w rządzie". - Jeśli pan Naimski na przykład sprzeciwiałby się likwidacji PGNiG w sytuacji, z którą mamy do czynienia, to byłoby to akurat bardzo dobre, bo to jest rzecz, której nie powinno się teraz robić. Może więc decyzję o dymisji podjął pan prezes Daniel Obajtek wobec tego, że pan Naimski blokował likwidację PGNiG. Myślę jednak, że następne godziny pokażą trochę więcej szczegółów - dodał Wieczorek.