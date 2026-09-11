Z kraju Tusk o polskim Starlinku: to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka Oprac. Paulina Karpińska |

Premier o zestawach rakietowych Piorun Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Agencja Uzbrojenia i Mesko podpisały pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. Kontrakt o wartości około 3 mld zł jest częścią wartej ponad 8 mld zł umowy ramowej. Dostawy dla Wojska Polskiego zaplanowano na lata 2026–2030.

- Polska jest dumna z przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun - powiedział w piątek premier Donald Tusk na wystąpieniu w trakcie ostatniego dnia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Wyrzutnia Piorun w ostatnim dniu XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce Źródło zdjęcia: PAP

Nowa umowa dla Wojska Polskiego

Umowa obejmuje dostawy kilku tysięcy pocisków rakietowych i mechanizmów startowych PPZR Piorun. Kontrakt obejmuje również pakiet logistyczny i szkoleniowy i będzie finansowany ze środków unijnego instrumentu SAFE.

To pierwsza umowa wykonawcza do podpisanej 24 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej umowy ramowej między Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a Mesko S.A.

Umowa ramowa przewiduje pozyskanie kolejnych tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun wraz z symulatorami oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym.

Dowiedz się więcej: Pioruny dla Polski. Umowa warta miliardy podpisana TVN24

Piorun produktem eksportowym

Premier przypomniał także, że "dzięki SAFE Piorun stał się też produktem eksportowym". - Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy, i to za naprawdę spore pieniądze, zakupią Pioruny - powiedział.

Premier podkreślił, że rozwój produkcji obronnej w Polsce jest jednocześnie inwestycją w krajową gospodarkę. Jak mówił, środki z programu SAFE, a także inne fundusze przeznaczane na obronność, trafiają do polskich firm i pozwalają rozwijać produkty wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych. Tusk zaznaczył, że Polska odegrała istotną rolę w przekonaniu państw UE do szerszego wykorzystania w programie SAFE produktów typu dual use, czyli takich, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i obronnych.

Wyrzutnia Piorun Źródło zdjęcia: Adam Kumorowicz/PAP

- Byliśmy pierwsi i byliśmy zdeterminowani, żeby przekonać wszystkich partnerów w Europie, że dual use to jest metoda, w jaki sposób Europa może swoje wspólne środki wykorzystać na rzecz wspólnej obrony - powiedział Tusk.

Piorun jest przenośnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym przeznaczonym do zwalczania nisko lecących celów powietrznych. System, wprowadzony do polskiej armii w 2018 r., jest rozwinięciem zestawu Grom. Jego zasięg wynosi do 6,5 km; może być wykorzystywany m.in. przeciwko samolotom, śmigłowcom i bezzałogowcom.

Pioruny przekazane Ukrainie z zasobów Sił Zbrojnych RP są wykorzystywane w działaniach przeciwko rosyjskim celom powietrznym.

Premier Donald Tusk zapowiada powstanie "polskiego Starlinka"

Premier Tusk w trakcie przemówienia zapowiedział także, że Polska chce stworzyć własnego Starlinka.

- Finałem procesu, który dziś się zaczął, może być i będzie polski Starlink - powiedział Tusk. Zaznaczył, że Polska "jest naprawdę znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki", a w Europie stajemy się "wiodącym państwem".

Podkreślając, że państwo jest zdeterminowane i wskazując na partnera, jakim jest spółka ICEYE i jej dyrektor generalny Rafał Modrzewski szef rządu powiedział o wizji w tym obszarze, która się zmaterializuje.

- Tak, to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink - powiedział Tusk.

Podkreślił, że "to nie jest tylko kwestia naszej narodowej satysfakcji". Zaznaczył, że bardzo ważna jest suwerenność i autonomia także w tej dziedzinie, a każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność.