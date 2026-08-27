Korupcyjny wątek Zondacrypto. "Politycy przeszli całkowicie na gotówkę"

Szef "Superwizjera": tłumaczenia Piesiewicza są naiwne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Reporter "Superwizjera" Michał Fuja oraz dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnili, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz otrzymał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro (w przeliczeniu ok. 170 tys. zł).

Fuja przekazał także, że są dowody, "że zegarek (...) był podziękowaniem za coś, co może wypełniać znamiona przestępstwa". Szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej obecnie giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK.

Piesiewicz potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że zapłacił za niego gotówką.

- Politycy przeszli całkowicie na gotówkę. Tylko się rozliczają w gotówce - stwierdził z przekąsem w czwartek na antenie TVN24 szef "Superwizjera" Jarosław Jabrzyk.

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Jabrzyk: tłumaczenia Piesiewicza są bardzo naiwne

- Specjaliści od prania brudnych pieniędzy, za newralgiczny moment w tropieniu takich przestępstw, uznają wypłacenie gotówki z banku i przewiezienie jej gdzieś - dodał. Zaznaczył, że "posługiwanie się gotówką w świecie osób walczących ze światem, z przestępstwami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, albo przestępstw korupcyjnych, to jest właśnie próba zatarcia śladów". - Powiedzmy to wprost. To nie jest sytuacja standardowa. Bo mało kto używa teraz gotówki - powiedział.

- Także te tłumaczenia (Piesiewicza - red.), powiedziałbym wprost, są dosyć naiwne - dodał, wyjaśniając, że prokuratura sprawdzi skąd prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który otrzymuje wynagrodzenie w formie przelewu, miał dysponować taką gotówką.

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza

W czwartek Radosław Piesiewicz został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. - Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro, podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.