Pierwsza taka sytuacja od marca. Najnowsze dane dotyczące bezrobocia

Spadek liczby bezrobotnych

Analitycy Banku Pekao zauważyli, że zmiana liczby bezrobotnych miesiąc do miesiąca była pierwszy raz od marca na minusie (-1,5 tys.). Według ekspertów wpływ na to miały sezonowe prace wakacyjne. "Do rejestracji jako bezrobotny dalej zniechęcał wypłacany do końca sierpnia dodatek solidarnościowy" - napisali na Twitterze.