Co dalej z programem Czyste Powietrze? "Kilkanaście tysięcy rodzin czeka na wypłaty"

Hennig-Kloska: być może pojawi się jakiś sposób prefinansowania

Zaległości wypłat w programie Czyste Powietrze

Jak przypomniała minister, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wstrzymał wypłaty w ramach programu Czyste Powietrze, a w efekcie "kilkanaście tysięcy rodzin czeka na wypłaty". Dodała, że przez zaniedbania poprzedniego rządu brakuje pieniędzy m.in. z KPO i Funduszy Spójności. Ministerstwo przekazało w ubiegłym tygodniu, że w pierwszym tygodniu stycznia br. resort otrzymał informację z NFOŚiGW o zaległościach wypłat dotacji z programu Czyste Powietrze. "W drugiej połowie poprzedniego roku przyjmowano do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. W połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty, z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich" - wyjaśniono. Informowano wówczas, że na rozpatrzenie czeka 23 tys. wniosków, a średnia wartość dotacji wypłacanej na jedną umowę o dofinansowanie dla obecnie prowadzonego naboru (od 3 stycznia 2023 r.) to 41 tys. zł. Szefowa MKiŚ zapowiedziała na konferencji, że kolejnymi planami ws. Czystego Powietrza ma być przyspieszenie czasu rozpatrywania oraz zwiększenie ilości rozpatrywanych wniosków w programie. Hennig-Kloska dodała, że chciałaby wyeliminować z programu przyznawanie dotacji do nieefektywnych pomp ciepła. Zapowiedziała ponadto, że mają być eliminowane sytuacje, kiedy pompę ciepła instalowano w domu bez termomodernizacji. Odpowiadając na pytania dziennikarzy szefowa resortu poinformowała, że w tym tygodniu kierownictwo ministerstwa zbiera się, by określić harmonogram prac nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) i rozdzielić zadania. - Pod koniec tygodnia będziemy mogli powiedzieć coś więcej - zapowiedziała Hennig-Kloska pytana o termin przygotowania dokumentu.