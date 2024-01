Pieniądze z KPO dla Polski. "Płyną optymistyczne sygnały, że wszystko jest na dobrej drodze"

Komisja Europejska ma ocenić wniosek w sprawie pierwszej transzy Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ciągu dwóch miesięcy, do połowy lutego powinno to nastąpić. Pierwsze pieniądze - 7 miliardów euro - mogłyby trafić już w marcu, kwietniu - wskazuje na podstawie rozmów z dyplomatami w Brukseli korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

Maciej Sokołowski rozmowach w Brukseli

- Sygnały do nas dochodzą cały czas i ze strony Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim ze strony polskich dyplomatów, którzy są bardzo zadowoleni z tego, jak wyglądają w tym momencie rozmowy między Komisją Europejską a polskim rządem - powiedział Sokołowski.

- Są ciągłe, jak słyszę właśnie od dyplomatów, którzy je prowadzą. A więc każdego dnia, gdy tylko pojawiają się nowe wydarzenia, nowa sytuacja w naszym kraju, gdy zmieniają się w jakiś sposób przepisy, pojawiają się nowe propozycje, na przykład ministra sprawiedliwości. Ta informacja natychmiast trafia do odpowiednich urzędników w Brukseli i natychmiast jest też reakcja, czy są to działania wystarczające, czy należy pójść jeszcze krok dalej w inną stronę. W taką właśnie stronę, aby te pieniądze jak najszybciej do Polski popłynęły - wyjaśnił.