Miliony poza naborami Funduszu Sprawiedliwości. Resort podał kwoty i odbiorców

Miliony poza naborem Funduszu Sprawiedliwości

W czwartkowym komunikacie napisano o "organizacjach, którym Minister Sprawiedliwości powierzył zadania, nieobjęte programem lub naborem wniosków, i które mają być realizowane do 2026 roku".

Podano także konkretne kwoty. Łączna suma przyznanych dotacji na ten okres to: 48 133 727 zł, z czego:

- Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecnie: Akademii Wymiaru Sprawiedliwości) - ok. 17,5 mln zł, - Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - ok. 15,8 mln zł, - Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. A. Grucy CMPK w Otwocku - ok. 10 mln zł, - Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie - 2 mln zł, - Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 650 tys. zł.