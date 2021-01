Pieluchy pod lupą urzędu. "Wyniki badania również dla nas okazały się dużym zaskoczeniem"

W badaniu wzięto pod uwagę m.in. takie parametry jak czas wchłaniania wilgoci, oddawanie wilgoci pod wpływem nacisku, wytrzymałość pieluchy na niezamierzone rozpięcie się, wytrzymałość zapięcia na oderwanie oraz pH produktu. UOKiK przyjrzał się również cenom poszczególnych pieluch i określił stosunek ceny produktu do jego jakości.

Najlepsze wyniki

Babydream to natomiast pieluchy, które oddawały najmniej wilgoci pod naciskiem. Według UOKiK wilgoć dobrze trzymają również pieluchy Bevola baby nappies, Lupilu premium comfort, Kindii pure & flex, Huggies ultra comfort oraz Tibelly. Najwięcej wilgoci oddają Pampers active baby - twierdzi UOKiK.

Jeśli chodzi o wytrzymałość na rozpięcie się pieluchy, najlepszy wynik uzyskały Bella baby happy. Oznacza to, że zapięcie mocno trzyma, a pielucha nie spadnie podczas poruszania się dziecka. Najmniej siły potrzeba było do rozpięcia Kindii pure & flex, Pampers active baby, Dada extra care, Auchan baby comfort, Bevola baby nappies oraz Tibelly.

Największą oszczędność dla konsumenta prezentują produkty trzech marek - to Lupilu, Dada i Bevola. Najmniej rodzice, których dzieci korzystają z pieluch jednorazowych, oszczędzą kupując pieluchy marki własnej Auchan, Bella, a także Pampers.

Trzy testowane pieluchy były wyposażone we wskaźniki wilgoci, które mogą być - zdaniem badaczy - pomocne w ocenie momentu, w którym konieczna jest zmiana pieluchy na czystą.

UOKiK zwrócił również uwagę na to, że nie wszystkie pieluchy dostępne w popularnych punktach dystrybucji mają dołączoną do opakowania instrukcję użycia. Ponadto same opakowania również mogą wpływać na jakość tych produktów - pięć spośród dziesięciu badanych rodzajów wyposażonych było w specjalny system otwierania ułatwiający wyjęcie pieluchy, wszystkie badane produkty miały również w opakowaniu rączki ułatwiające przenoszenie.