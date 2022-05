Marynowane pieczarki z dwutlenkiem siarki. Jest decyzja o wycofaniu partii z obrotu

czytaj dalej

Inflacja w Polsce dojdzie w wakacje do poziomu 15-16 procent - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Alicja Defratyka, ekonomistka i autorka projektu Ciekaweliczby.pl. W jej ocenie "z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej próbuje hamować, ale jednak PiS tymi swoimi decyzjami im te kłody podkłada". Zdaniem Ignacego Morawskiego z "Pulsu Biznesu", "nie jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której inflacja zaczęłaby podążać taką spiralą jak w Turcji. - To, co widzimy da się opanować - podkreślił ekonomista.