Koniec z piecami na gaz. Ważne terminy

Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia zakazu używania pieców na gaz i węgiel. Porozumienie w tej sprawie osiągnęły kraje członkowskie Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Pierwsze przepisy wprowadzające ograniczenia mają wejść w życie już w 2025 roku.

Główne cele nowych przepisów (nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) zakładają, że do 2030 roku wszystkie nowe budynki będą miały zerową emisję, a do 2050 roku istniejące zasoby budowlane powinny zostać przekształcone w budynki o zerowej emisji. Dyrektywa stanowi część pakietu "Fit for 55".